برلمانى: وزير الصحة المسئول عن فوضى سوق الدواء

معتز محمود صرح هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، بأن الدولة تمتلك ذراعًا اقتصاديًا فى مجال الأدوية يتمثل فى شركات الأدوية، ولا يتعدى نصيبها فى السوق المحلية إلا 8% فقط. وقال الحريري، خلال اجتماعه مع أعضاء شعبة الصيدليات، بغرفة تجارة الإسكندرية، اليوم الخميس، لمناقشة أزمة الدواء وارتفاع أسعاره، إن وزي

معتز محمود

صرح هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، بأن الدولة تمتلك ذراعًا اقتصاديًا فى مجال الأدوية يتمثل فى شركات الأدوية، ولا يتعدى نصيبها فى السوق المحلية إلا 8% فقط.

وقال الحريري، خلال اجتماعه مع أعضاء شعبة الصيدليات، بغرفة تجارة الإسكندرية، اليوم الخميس، لمناقشة أزمة الدواء وارتفاع أسعاره، إن وزير الصحة هو المسئول عن الفوضى التى حدثت فى سوق الدواء، بعدما ترك للشركات اختيار الأصناف التى تريد زيادتها وفقاً للأرباح التى تحققها، وليس لمصلحة المرضى.

وأشار إلى أن سوق الدواء كان يمثل السلعة الوحيدة التى تقوم الدولة بتسعيرها، لافتاً إلى أن غرفة صناعة الأدوية أصبحت العبء الرئيسى وتمارس الضغوط فى بعض الأحيان.

وأشار الحريرى إلى أن بعض الأزمات ظهرت على مدار المرحلة الماضية كحليب الأطفال والمحاليل، وغيرها.