برلمانى: مستهدفات «المالية» من ضريبة التصرفات العقارية «غير معقولة»

مها أبو ودنوصف أشرف العربى، عضو مجلس النواب، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، المستهدفات التى ترغب وزارة المالية فى تحقيقها، من ضريبة التصرفات العقارية ما بين 3 إلى 3.5 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى بغير المعقولة.أكد العربى فى تصريح لـ«المال»: «تحتاج الدولة فى هذه الحالة إلى ت

مها أبو ودن

وصف أشرف العربى، عضو مجلس النواب، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، المستهدفات التى ترغب وزارة المالية فى تحقيقها، من ضريبة التصرفات العقارية ما بين 3 إلى 3.5 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى بغير المعقولة.

أكد العربى فى تصريح لـ«المال»: «تحتاج الدولة فى هذه الحالة إلى تداول عقارات بنحو120 مليار جنيه سنويا على الأقل، تكون خاضعة لضريبة التصرفات العقارية جميعا».

قال العربى: «نقلت التعديلات التشريعية الأخيرة عبء تسجيل العقارات المبنية إلى مصلحة الضرائب، وهى فى الأساس مشكلة قومية متعلقة، بثقافة المواطنين فى عمليات التسجيل، وأن ما تحققه وزارة المالية من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية لن يتخطى بأى حال 150 مليون جنيه».

يشار إلى أن البرلمان صادق على تعديلات على المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، تشمل بعض الضوابط الجديدة الخاصة بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية.

أعلنت وزارة المالية فى بيان رسمى عن حصيلة التصرفات العقارية، وأنها ارتفعت عن العام الماضى إلى 3 مليارات جنيه، مقابل 95 مليون جنيه خلال العام الذى سبقه، فيما نقلت «المال« عن مصادر فى وزارة المالية، أن الوزارة تستهدف تحقيق 3.5 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى.

لم تشتمل تعديلات المادة (42) من قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لعام 2005، لم تفرض أى زيادة فى عبء الضريبة لتظل كما هى بنسبة %2.5، من قيمة التصرف، فيما استهدف معالجة المشكلات التى كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح وتحصيل الضريبة المستحقة.

أصبح على البائع والمشترى سداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف لمأمورية الضرائب المختصة، التى يقع فى نطاقها العقار، أوالأرض محل التصرف.

تتضمن التعديلات أنه يمتنع على كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقارى، أوالمحاكم، وشركات الكهرباء، والمياه، ووحدات الحكم المحلى، وغيرها، تقديم خدماتها إلى العقار محل التصرف، إلا بعد التحقق من سداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية.

ولا تخضع شركات الاستثمار العقارى للضريبة عند بيعها للوحدات العقارية، وتخضع أرباح تلك الشركات إلى ضريبة الأرباح التجارية، إلا أنها ينطبق عليها المنع الذى قرره القانون المتعلق بنقل ملكية أى وحدة من المشترى الأول إلى المتنازل إليه إلا بعد التحقق من سداده الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية على الوحدة السكنية أوالأرض أوالعقار محل التصرف.

اعتبرت التعديلات من الوصية أوالتبرع أوالهبة لغير الأصول أوالفروع، أوالأزواج، ويستثنى من الخضوع إلى هذه الضريبة حالات تقديم العقار بحصة عينة لشركة مساهمة، شرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لمدة 5 أعوام، ويستثنى من القانون التبرع بالعقار إلى الحكومة، أووحدات الحكم المحلى، أوحالات نزع الملكية، أومشروعات النفع العام.

أضاف العربى أن البرلمان عدل نص المسئولية التضامنية بين البائع والمشترى، الذى كان قد وافق عليه بشكل مبدئى، وهوأمر صحيح فلا تقع المسئولية على كاهل المشترى وهوغير مسئول عن توريد الضريبة .

