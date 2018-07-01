برلمانى للحكومة: الأفاعي بتاكل الناس في شوارع البحيرة

ياسمين فواز:تقدم النائب محمد عمارة، ببيان عاجل، لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن انتشار كبير لمجموعة من الأفاعي والثعابين بقرية ميت سعيد بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة فى المناطق السكنية، وتعرض الكثير من الأهالي للدغات الأفاعي، ما أسفر عن موت البعض وإيداع البعض الآخر العناية المركز

ياسمين فواز:

تقدم النائب محمد عمارة، ببيان عاجل، لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن انتشار كبير لمجموعة من الأفاعي والثعابين بقرية ميت سعيد بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة فى المناطق السكنية، وتعرض الكثير من الأهالي للدغات الأفاعي، ما أسفر عن موت البعض وإيداع البعض الآخر العناية المركزة بالمحافظة، مناشدا رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفوري، قائلا: “انقذونا الثعابين والأفاعي بتأكل الناس فى البحيرة”.

وطالب عمارة فى بيان صحفي اليوم، بإقالة محافظة البحيرة فورا نتيجة مخاطبتها أكثر من مرة بشأن تطهير هذه المنطقة المشهور عنها أنها تضم أفاعي وثعابين ولكن دون استجابة ما أسفر عن توغل الثعابين بالمنطقة وخرجت أول أمس على المواطنين بشكل مفاجئ وهاجمت الكثير منهم مما أسفر عن موت بعض الحالات في الحال.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المنطقة الزراعية فى حاجة ماسة للتطهير وسبق تقديم أكثر من طلب للجهات المختصة بشأن عمليات التطهير ولكن دون جدوى، مؤكدا أن هناك العديد من الأفكار التى يتم السيطرة على هذه الحالة والقضاء على الثعابين ولكن لابد من التنفيذ.