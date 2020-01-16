برلمانى : قاعدة برنيس تحمى الأمن القومى المصرى والمنطقة من أى تهديدات

إعادة تسليح القوات المسلحة المصرية بعد ثورة 30 يونيو كان واجب قومى ورؤية ثاقبة من القيادة المصرية.

أشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بإفتتاح القاعدة العسكرية برنيس و التي إفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الاربعاء ، مشيرا إلى أنها تعتبر أكبر قاعدة جوية برية بحرية فى الشرق الأوسط.

برنيس فخر للمصريين

وأكد السيد فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن القاعدة قريبة من الحدود الجنوبية الشرقية لمصر ، ولذلك رأت القيادة السياسية والعسكرية ضرورة وجود قاعدة جوية برية بحرية يمكنها التدخل فى أى وقت ، لأن هذا الاتجاه من باب المندب والخليج العربى قد يمثل تهديد فى أى وقت للأمن القومى المصرى والمنطقة العربية.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن العالم كله شاهد الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأخيرة من الرماية بالذخيرة الحية للمناورة قادر 2020 ، الأمر الذى جعل الشعب المصرى يفخر بجيشه العظيم الذى يحمى الوطن.

وتابع أن جيشنا جيش دفاعى لا يهدد أحد ولكنه يحافظ على أمنها القومى بإتجاهاته الإستراتيجية الأربعة وهى الشمالى الشرقى و الجنوبى والغربى والمياه الإقتصادية فى البحر المتوسط ، والتى يحميها الجيش المصرى بقدراته القتالية المتنوعة ، مؤكدا أن إعادة تسليح القوات المسلحة المصرية بعد ثورة 30 يونيو كان واجب قومى ورؤية ثاقبة من القيادة المصرية.