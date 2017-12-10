برلمانى: فكرة طارق عامر لعملة إفريقيا الموحدة خيال علمي

ياسمين فواز اعتبر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الخطة والموازنة، فكرة العملة الأفريقية الموحدة التي أشار إليها محافظ البنك المركزي طارق عامر، على هامش مؤتمر الكوميسا، أنها درب من دروب الخيال العلمي. وأكد فؤاد، استحالة تنفيذ هذا الطرح، بسبب العديد من الأسباب والتحديات منها، عل

ياسمين فواز

اعتبر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الخطة والموازنة، فكرة العملة الأفريقية الموحدة التي أشار إليها محافظ البنك المركزي طارق عامر، على هامش مؤتمر الكوميسا، أنها درب من دروب الخيال العلمي.

وأكد فؤاد، استحالة تنفيذ هذا الطرح، بسبب العديد من الأسباب والتحديات منها، على سبيل المثال لا الحصر أن هناك تأخر في التقارب الاقتصادي المطلوب للوصول إلى هذا “اليورو الإفريقي”، مؤكداً ضرورة تواجد اشتراطات قد تكون مستحيلة التنفيذ بالنسبة للدول المشاركة.

وأضاف فؤاد أنه فيما يخص الميزانية ينبغي وضع حدود منضبطة لنسبة العجز في الموازنة من الناتج المحلي، وفيما يتعلق بالسياسة النقدية ينبغي تحديد نسبة محددة للتضخم، وهكذا نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي، مشددًا على ضرورة التفكير في الظروف الاقتصادية والمالية المرتبطة بذا التحول الذي يعتبر شأن من شئون السيادة.

وأشار فؤاد إلى ضعف حجم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا الذي لا يتعدي 5%، وهي نسبة ضئيلة جدًا إذا ما قورنت بالاتحاد الأوروبي الذي لم يبدأ بتوحيد عملته إلا بعد وصول نسبة التجارة البينية إلى أكثر من 60%، وهذه مؤشرات ووقائع لا تشجع على تبني هذه الخطوة.

وأخيراً شجع فؤاد، فكرة التكامل الأفريقي بشكل عام عن طريق تفعيل الشراكات والاتفاقيات كإحدي الحلول العملية السهلة، مقارنة بتحديات اعتماد عملة موحدة بين دول إفريقيا.