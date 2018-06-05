برلمانى: زيادة المعاشات فى صالح المواطنين الفترة المقبلة في ظل الإجراءات الاقتصادية

ياسمين فوازأكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن موافقة لجنة القوى العاملة على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى تضمن منح علاوتين خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو المقبل من أبرز وأنجح القوانين الت

ياسمين فواز

أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن موافقة لجنة القوى العاملة على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى تضمن منح علاوتين خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو المقبل من أبرز وأنجح القوانين التي ستعمل على تحسين وضع المواطنين في الفترة المقبلة، في ظل الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة.

وأضاف الجاحر في تصريحات له اليوم، أن تلك الزيادة ستكلف الدولة ما يقرب من 65 مليار جنيه ما يعزز استفادة 9 مليون شخص من زيادة المعاشات، مؤكدًا أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس النواب أثناء حلف اليمين الدستورية أكد على اهتمام الدولة بكافة مناحي الحياة للمواطن.

ودعا عضو لجنة الدفاع والأمن القومي كافة المواطنين للوقوف وراء القيادة السياسية في الوقت الذي تعمل من خلال برنامج اقتصادي لتحسين الوضع بالنسبة للدولة وفي الوقت ذاته ترفع من شأن محدودي الدخل، خاصة أن هناك قطاع كبير من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات كانوا ينتظرون هذه الزيادة، التي ستسهم بشكل كبير فى تحسين الظروف الاقتصادية.

