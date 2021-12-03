برلمانى: رصف 22 ألف طريق بتكلفة 47 مليار جنيه فى 7 سنوات إنجاز غير مسبوق

أكد النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، أهمية المشروعات الضخمة التي أقيمت في مجال البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أنها ثورة في التنمية الشاملة داخل البلاد. وأضاف "قريطم" في بيان اليوم، أن إنجاز…

أكد النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، أهمية المشروعات الضخمة التي أقيمت في مجال البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أنها ثورة في التنمية الشاملة داخل البلاد.

وأضاف “قريطم” في بيان اليوم، أن إنجاز نحو أكثر من 22 ألف طريق محلى بتكلفة تقارب 47 مليار جنيه خلال السبع سنوات الماضية، يعد إعجازا حقيقيا و إنجازا غير مسبوق لصالح المواطن المصري.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشروع القومي لرصف الطرق في مصر وخلال السنوات الماضية حقق نجاحات هائلة بفضل توجيهات الرئيس السيسي، موضحا أن هناك اهتمام متزايد برصف الطرق وتطويرها ورفع كفاءتها لأهميتها البالغة في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة.

وكشف “قريطم” أن عمليات البنية التحتية في البلاد طالت كافة المحافظات، و ظهرت الكثير من المحاور والطرق الجديدة والطرق السريعة في كافه المحافظات وبالتنسيق بين مختلف الوزارات.

وشدد أن مشروعات البنية التحتية في البلاد على مدار السنوات الماضية كانت بمثابة قفزة كبرى في العمران داخل مصر ، كما أنها جواز مرور للتنمية والانطلاق للجمهورية الجديدة .

وأفاد النائب أن هذه الطرق لها دورها البالغ في تسريع عملية التنمية الشاملة في البلاد ولم تقتصر على منطقة بعينها أو محافظة دون الأخرى ولكنها طالت مختلف المحافظات، في أكبر مشروع للبنية التحتية ورصف الطرق خلال المائة سنة الأخيرة في مصر، وهو ما يحسب للرئيس السيسي.