برلمانى: تقدمت بمقترح لتعديل قانون البناء حتى تقل المخالفات

قال البرلماني عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل شرق الإسكندرية، إنه تقدم بمقترح لتعديل القانون فيما يخص الارتفاعات لتصبح مرتين ونصف عرض الشارع، لأجل تحجيم مخالفات المباني، وحاليا الحكومة لديها مشروع تعديل للقانون يتضمن المكاتب الاستشارية، ومدة الصلاحية، وموافقة الآثار.

فيما تقدم النائب حسن خير الله،خلال ندوة قانون البناء الموحد التي نظمها نادي العاصمة الثانية في الإسكندرية، بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تطبيق اللامركزية في إصدار القرارات، وأن الاستيفاءات تؤخذ لمرة واحدة.وأنه إذا انقضت المدة المحددة للترخيص دون البت في الرخصة خلال شهر تعتبر موافقة ضمنية من الجهة الإدارية على إصدارها.

وأضاف “خير الله” في توصياته أن تكون المجمعة العشرية 2 مليون بدلا من مليون ونصف، وأن التعاقد مع مقاول التشييد والبناء يصل لـ700 ألف بدلا من 350 ألف، وأن يتم وقف البناء فورا إذا تحلل المهندس من الإشراف، فضلًا عن مصادرة الأدوات والآلات فورا قبل وضع أشياء يصعب إزالتها، وكذلك الإزالة الفورية والحتمية للعقار إذا ما لم يلتزم صاحب الترخيص ببناء الجراجات.