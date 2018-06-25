برلمانى: تقاعس رئيس جهاز مشروعات المياه تسبب فى كارثة حقيقية بالجيزة

ياسمين فواز أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، أن المهندس حسن الفار جهاز مشروعات المياه والصرف على مستوى الجمهورية فشل فى أداء دوره لمواجهة أزمة انقطاع المياه فى المحافظات المختلفة لعل أبرزها الجيزة، مشيرا إلى أن الأزمة تتفاقم وليس من المعقول أن تعانى واحدة من أهم محافظات ال

ياسمين فواز



أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، أن المهندس حسن الفار جهاز مشروعات المياه والصرف على مستوى الجمهورية فشل فى أداء دوره لمواجهة أزمة انقطاع المياه فى المحافظات المختلفة لعل أبرزها الجيزة، مشيرا إلى أن الأزمة تتفاقم وليس من المعقول أن تعانى واحدة من أهم محافظات الجمهورية من مشكلة المياه والصرف الصحى.

وأضاف “فؤاد” فى بيان له اليوم، نحتاج إلى مسئولين يشعرون بالبسطاء والفقراء الذين لا يجدون المياه، إذ لدينا فى مصر مسئولون لا يقومون بدورهم واتخذوا من التقاعس والتكاسل منهجا لهم مما يؤثر سلبا على المواطنين.

ولفت “فؤاد” إلى أنه كان من المفترض إنشاء ثلاث محطات جديدة بمحافظة الجيزة لمواجهة الأزمة إلا أن ذلك لم يحدث مطالبا بسرعة إنشائها لمواجهة الأزمة.

وأوضح “فؤاد” أنه سبق مرارا وتكرارا أن حذرنا من أزمة تفاقم المياه فى محافظة الجيزة وتقدمنا بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء ولكن بدلا من العمل على حل المشكلة كان التجاهل هو السمة السائدة مما أدى بنا اليوم إلى كارثة حقيقية.

واستطرد “فؤاد” أنقذوا الجيزة من كارثة انقطاع المياه..الأزمات تتفاقم..الحل معلوم بالضرورة..لا أحد يتحرك”.

وكان “فؤاد” قد تقدم منذ أيام قليلة بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى بصفته رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بسبب أزمة تكرار انقطاع المياه عن الجيزة بوجه عام والعمرانية بصفة خاصة.