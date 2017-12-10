برلمانى: انخفاض التضخم لن ينعكس على الأسعار

مها أبوودن قال أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن انخفاض معدلات التضخم السنوية خلال شهر نوفمبر الماضى، هو انخفاض قياسى يعنى هبوط معدلات الزيادة فيه، والتى حدثت نتيجة التعويم، وليس انخفاضا حقيقيا. وكانت وكالة بلومبرج قد قالت منذ قليل إن معدل التضخم السنوى حقق ادنى مستوى لمعدلات زياد

مها أبوودن

قال أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن انخفاض معدلات التضخم السنوية خلال شهر نوفمبر الماضى، هو انخفاض قياسى يعنى هبوط معدلات الزيادة فيه، والتى حدثت نتيجة التعويم، وليس انخفاضا حقيقيا.

وكانت وكالة بلومبرج قد قالت منذ قليل إن معدل التضخم السنوى حقق ادنى مستوى لمعدلات زيادته السنوية فى نوفمبر الماضى منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام الماضى، ليسجل 26%، مقابل 30.8% حققها فى الشهر نفسه من 2016.

واضاف العربى فى تصريحات أن تراجع معدلات التضخم لن يؤثر على معدلات الاسعار، ولن يؤدى الى انخفاضها، ولكنه يعنى استقرار معدلاتها كما هى.

واشار الى أن انعكاس تحسن معدلات التضخم على الاسعار رهن معادلة اقتصادية، تتمحور حول زيادة الانتاج المحلى.

وكان وزير المالية عمرو الجارحى قد توقع، فى تصريح لوكالة انباء رويترز، استمرار تراجع معدل التضخم ووصوله إلى 20%، مطلع فبراير المقبل، بين 13 و14 % بحلول أغسطس من العام المقبل.