برلمانى: الوضع الزراعى بمصر فى تدهور منذ أكثر من 60 عاماً

ياسمين فوازأكد النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان دائما يعملون من أجل المصلحة العامة، حيث إن تقنين زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة، وذلك لعدم استنزاف مياه نهر النيل، بجانب وضع إستراتيجية وخريطة مصر الزراعية، وتنظيم عمليات الزراعة، يضمن توفير المنتجات الزراعية وتحقي

ياسمين فواز

أكد النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان دائما يعملون من أجل المصلحة العامة، حيث إن تقنين زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة، وذلك لعدم استنزاف مياه نهر النيل، بجانب وضع إستراتيجية وخريطة مصر الزراعية، وتنظيم عمليات الزراعة، يضمن توفير المنتجات الزراعية وتحقيق احتياجات الأسواق بصورة متوازية.

وأضاف بدوى، أن حصة مصر ثابتة منذ 70 عاما، لأن متوسط نصيب الفرد الآن يبلغ 555 مترا مكعبا فى العام وهو أقل من حد الفقر المائى المقدر عالميًا بألف متر مكعب للفرد فى العام، لذا فمن غير الطبيعى أن تتم زراعة بعض المحاصيل بصورة تتضمن مكاسب لفئة معينة على حساب الشعب المصرى والثروة المائية، كما أننا دائماً مع الفلاحين، إلا أن الوضع الزراعى فى مصر فى تدهور مستمر، منذ أكثر من 60 عاماً، حيث تم تفكيك الملكية والقضاء على ما سموه الإقطاعيين “المستثمرين المحليين الزراعيين”.

وأضاف بدوى أن الحفاظ على المياه أكثر أهمية من زراعة بعض المحاصيل الشرهة للمياه ووضع قانون من أجل استهلاك أمثل لها والحفاظ على مصر الزراعية، ومن غير المقبول أن يتم تصدير صور مغلوطة عن القوانين التى يتم إقرارها، كما نربأ بأى اعتراضات غير مقبولة، ويجب أن ننظر كل فى مجاله للصالح العام للدولة.