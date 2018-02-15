برلمانى : المصريون فى الخارج خط الدفاع الأول ضد الأخطار

سلوى عثمان: قال الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، رئيس قطاع المصريين فى الخارج بحملة “علشان تبنيها”، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح فى عمل مشروعات عملاقة فى فترة زمنية إعجازية فى مجالات البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم والكهرباء.



وأكد على كلمات الرئيس بضرورة أن يحيى كل مصرى عيشة كريمة على أرضه.



وأضاف أن الأمن والأمان الذى تشهده مصر الآن وعزم الرئيس ومعه الجيش والشرطة على خلاص مصر من وجود أى إرهابى على أرضها، وتعديل القوانين، خاصة قانون الاستثمار شجع كثيرين من المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار.



وأكد أن المصريين فى الخارج هم خط الدفاع الأول فى مجابهة أى خطر خارجى، ودعا الحضور إلى أن يكون كل فرد منهم حملة فى حد ذاته فى دعم الوطن واقتصاده، كما تم التنويه بكيفية مساعدة المصريين فى مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، على الوصول إلى صناديق الاقتراع بالسفارة عن طريق توفير الباصات وتحديد نقاط تجمع للنقل إلى السفارة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذى أقامته “حملة علشان تبنيها بالسعودية” بالعاصمة الرياض، للتعريف بالحق الانتخابى للمصريين فى الخارج، بحضور علاء خليل، منسق الحملة بالسعودية، والدكتور حسن الجراحى، الأمين العام لاتحاد المصريين فى الخارج، وأعضاء الاتحاد وأبناء مصر من الأقباط والنوبة وحشد كبير من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والعمال والفلاحين، وأبناء الصعيد من شتى محافظات مصر المقيمين بالسعودية.



وأيضا بحضور الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب ورئيس قطاع المصريين فى الخارج بحملة “علشان تبنيها” وبحضور أبناء الجالية المصرية من شتى أنحاء المملكة الذين تسابقوا للحضور لدعم السيد الرئيس فى انتخابات الرئاسة القادمة.



وقال علاء خليل، منسق حملة “عشان نبنيها” فى السعودية، إن مصر قادرة على خوض أى تحديات بقوة وجسارة، وأن الانتخابات سوف تكون عرسا ديموقراطيا يخرج المصريون بالسعودية ليعبروا عن وقوفهم بجوار الرئيس، ثم قدم الشكر لكل أعضاء الحملة على المجهود الرائع طوال الفترة الماضية والعمل المتقن والتواصل مع أبناء الجالية.



وتحدث الدكتور حسام الحديدى، الذى قام برعاية المؤتمر، عن دور الشباب المصرى بالسعودية فى دعم الحملة، وشرح إنجازات الرئيس خلال السنوات الثلاث السابقة، ثم تم عرض فيلم تعريفى عن الإنجازات التى تحققت فى مصر فى الفترة الرئاسية الأولى.



وقام أعضاء حملة “علشان تبنيها” بالسعودية بعمل مداخلات عن الحملة ودورهم فيها، وعشقهم لمصر مما جعلهم يعملون ليل نهار فى شرح ما تحقق لكل أبناء الجالية المصرية فى السعودية.



ثم تحدث الدكتور صبحى الجزيرى، رئيس مجلس الأعمال المصرى، حول ضرورة توحيد الصف والالتفاف حول أهداف كبيرة تخدم الوطن، وأن الانتخابات الرئاسية فرصة لإثبات قوة المصريين فى الخارج وحبهم وعشقهم للوطن.



وفِي نهاية اللقاء استمع النائب إلي مجموعة من المقترحات من أبناء الجالية، وكان من أهمها عقد لقاء انتخابي مع الرئيس أثناء فترة الحملة الانتخابية مع رموز وقيادات الجاليات المصرية بالخارج.



وقد سبق اللقاء بأعضاء الجالية لقاء بالسيد السفير ناصر حمدى، سفير مصر بالسعودية، و القنصل العام لمصر بالرياض هانى صلاح، في لقاء تناول بعض الموضوعات التي تهم الجالية المصرية.

