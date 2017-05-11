برلمانى: المجلس فى إجازة.. ولن نتمكن من إقرار تمغة التداول

مها أبوودنقال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المجلس فى إجازة حتى يوم 29 مايو الجارى، ولن يتمكن من مناقشة التعديلات الضريبية الخاصة بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وتطبيق ضريبة التمغة على التداولات قبل عودته من الإجازة.يشار إلى أن وزارة المالية، أحالت تعديلات ضري

مها أبوودن

قال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المجلس فى إجازة حتى يوم 29 مايو الجارى، ولن يتمكن من مناقشة التعديلات الضريبية الخاصة بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وتطبيق ضريبة التمغة على التداولات قبل عودته من الإجازة.

يشار إلى أن وزارة المالية، أحالت تعديلات ضريبية على قانون ضريبة الدخل، حاليًا بمجلس الدولة، وتقضى بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة بدءًا من يوم 17 مايو الجارى، وتطبيق ضريبة تمغة على التداولات لمدة 3 سنوات تبدأ بنسبة 1.25 فى الألف فى السنة الأولى، وترتفع إلى 1.50 فى الألف فى السنة الثانية، ثم إلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة.

جدير بالذكر أن مهلة تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية على البورصة تنتهى فى 17 مايو الجارى، ما يعنى سريان الضريبة ما لم يتم إقرار التعديلات قبل هذا التاريخ.

وفى نفس السياق، قال العربى إن عدم إقرار التعديلات قبل تاريخ 17 مايو، يعنى أن تبدأ شركة نصر للمقاصة فى خصم الضريبة من المستثمرين تمهيدًا لتوريدها لمصلحة الضرائب، لأن قانون تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة سيعود إلى السريان مرة أخرى بعد انتهاء مهلة التأجيل الممتدة عامان.