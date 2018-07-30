برلمانى: السيسى لديه ثقة قوية فى قدرات الشباب المصرى

ياسمين فواز:



قال اللواء سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب دائرة زفتى بمحافظة الغربية، إن إعلان عام 2019 عام التعليم، وإطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم المصري الجديد، هو الخطوة الأولى والأساسية فى تطبيق برنامج الفترة الرئاسية الثانية، وأضاف أن أحد أهم مكاسب المؤتمر السادس للشباب هو إعلان استراتيجية جديدة للتعليم بجميع مستوياته .



وأشار إلى أن الحفاظ على أى أمة يبدأ من الحفاظ على هويتها، والتعليم والثقافة هما السبيل الأساسى للحفاظ على الهوية المصرية، لافتا الى أهمية التوكيز على تنفيذ توجيهات السيسي بشان برامج التدويب والتأهيل للشباب وكذلك تطوير كافة قصور ومراكز الثقافة فى مختلف محافظات الجمهورية .



وأكد أن إعادة توجيه الاهتمام بالتعليم الفنى على وجه التحديد، بوابة رئيسية لتحقيق التنمية فى مصر من خلال تخريج دفعات من الشباب لديهم خبرة فى العمالة الفنية، ولديهم قدرة على المنافسة فى السوق المحلية والخارجية بعد سنوات طويلة من تجاهل هذا القطاع التعليمى العام والفاعل .



كما أكد أن الرئيس السيسى لديه ثقة قوية فى قدرات الشباب المصرى، لافتا إلى أن هؤلاء الشباب يمثلون المحرك الأساسى فى الانتهاء من المرحلة الثانية من بناء الدولة المصرية ومواجهة كافة التحديات المتوقعة خلال السنوات الأربع المقبلة .