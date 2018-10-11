برلمانى : الحكومة قد تبكر بتحرير أسعار الوقود

مها أبوودن: قال أشرف العربى، الوكيل الأول للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تواجه مأزقا كبيرا بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميا، والتى جاوزت 84 دولارا اليوم، لبرميل خام برنت ، وهو ما يهدد بزيادة مفرطة فى فاتورة دعم الوقود المقررة لهذا العام . وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسى

مها أبوودن:

قال أشرف العربى، الوكيل الأول للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تواجه مأزقا كبيرا بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميا، والتى جاوزت 84 دولارا اليوم، لبرميل خام برنت ، وهو ما يهدد بزيادة مفرطة فى فاتورة دعم الوقود المقررة لهذا العام .

وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسى،اليوم فى الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة، أن الدولة لاتزال تدعم المواد البترولية بقيمة 125 مليار جنيه حتى بعد رفع الأسعار، متابعا : “كل عربية نقل أو ميكروباص أو أى عربية بتمون سولار بتاخد الحاجة بنص تمنها، والمصريين بيدفعوا النص التانى، ومفيش حد بيعمل كده، وطول ما إحنا مكبلين بالدعم لأى حاجة فى مصر، عمر البلد ما هاتقدر تحقق الأهداف اللى تتمنوها، واوعوا تكونوا فاكرين أن أنا عاوز أغلى حاجة.. لا لا”

وطالب الرئيس وزير البترول طارق الملا، بذكر السعر الحقيقي للسولار، ليوضح الوزير أن تكلفته على الدولة تصل إلى 9 جنيهات، في حين أن الدولة تقدمه للمواطن بـ5.5 جنيه، ليرد الرئيس : “عايز أقول لكل حد مش حاسس إن مصر بتديله حاجة، إحنا تقريبًا مخفضين 50% من تمن السولار، بس مين اللي بيدفع النص التاني؟ انتوا والمستقبل”.

وألمح “العربى” إلى أنه لم يعد أمام الحكومة الآن إلا أن تسرع وتيرة تحرير دعم الوقود التى كان من المتفق أن تكون مع بداية العام المالى الجديد 2019/2020 ، حتى تخفض فاتورة الدعم ، فالخيارات لإنقاذ مؤشر العجز الكلى من الارتفاع معدومة .

ومن المعروف أن فاتورة دعم الوقود تبلغ العام المالى الجارى نحو 89 مليار جنيه، مقابل 139 مليارا كان من الممكن أن ترتفع لها لولا تحريك الأسعار الأخير الذى أقرته الحكومة فى يونيو الماضى، والذى تم من خلاله رفع سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه، وبنزين 80 أوكتين إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه للتر، وبنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه من 5 جنيهات للتر، وبنزين 95 أوكتين إلى 7.75 جنيه من 6.60 جنيه للتر، و أسطوانة البوتجاز للاستخدام المنزلي إلى 50 جنيها من 30 جنيها والاستخدام التجاري إلى 100 جنيه من 60 جنيها.

