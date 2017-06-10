برلمانى: الاتفاقيات الدولية ليس للمواطن الحق في رفضها

قال اللواء أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الفيصل الوحيد فى الاتفاقيات الدولية هو مجلس النواب، والقضاء ليس له أيه صله فى البت فى الاتفاقيات أو المعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية مع أي دولة.

جاء ذلك عقب الإعلان عن بداية مناقشة اتفاقية “ترسيم الحدود البحرية” غداً، باللجنة التشريعية بمجلس النواب، رغم حكم المحكمة الإدراية العليا النهائي بمصرية تيران وصنافير.

وأضاف العوضي أن “اتفاقية ترسيم الحدود” مثلا كباقي الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة وليس للمواطن الحق في رفضها، نظرًا لأنها من اختصاص رئيس الجمهورية، ومجلس النواب فقط من له الحق فى مناقشتها بعد ذلك.

وانتقد العوضي ما قام به العديد من النواب بإعلان رفضهم لمناقشة الاتفاقية بمجلس النواب بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بمصريتهم، وأكد على أنه موقف غير صحيح، مضيفاً أنه لم يكون وجهه نظر فى كون الجزر مصرية أو سعودية وسيستطيع ذلك عندما تبدأ المناقشة بالمجلس، وكذا الإطلاع على المستندات الخاصة بهذا الملف بالكامل.