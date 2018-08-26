برلمانى: الأنظمة الدولية لا تسمح بالكشف عن الحسابات المصرفية لصالح الضرائب

مها أبوودن وصف أشرف العربى عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، تصريحات رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى حول تشريع مقدم للبرلمان للسماح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية بالخطير، مؤكدا أن خطورته تكمن فى تأثيره السلبى على الجهاز المصرفى مشيرا : "الناس هتسحب فلوسها من البنوك".

مها أبوودن

وصف أشرف العربى عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، تصريحات رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى حول تشريع مقدم للبرلمان للسماح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية بالخطير، مؤكدا أن خطورته تكمن فى تأثيره السلبى على الجهاز المصرفى مشيرا : “الناس هتسحب فلوسها من البنوك”.

جاء ذلك ردا على ما قاله رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عماد سامى ، اليوم الأحد لوكالة أنباء رويترز ، من التقدم بمقترح لتعديل المادة 99 من قانون الضريبة على الدخل كى تسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات التى تقدم بيانات غير واقعية عن ايراداتها .

وفى الشأن ذاته، قال العربى إن الانظمة الضريبية العالمية تتعامل بطريقتين فىفى دول العالم كلها ليس من بينها الكشف عن سرية الحسابات لصالح مصلحة الضرائب

وأوضح أن الطريقة الأولى هى الكشف بأمر قضائى أو إذن نيابة تكون متخصصة فى هذا النوع من الأحكام، والطريقة الثانية هى السماح لجهات أمنية أو سلطات عليا بعد التنسيق مع البنك المركزى، بالكشف عن سرية الحسابات .

