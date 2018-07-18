برلمانى: إسقاط غرامات التأخير لن ينجح فى تحصيل المتأخرات الضريبية

مها أبو ودن طلبت وزارة المالية تعديلين تشريعيين، إحدهما على قانون ضريبة الدخل ليكون بذلك التعديل رقم 21 على نفس القانون، والثانى على قانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف واحد هو تحصيل المتأخرات الضريبية، وجمع حصيلة ضريبية تمكنها من تحقيق مستهدفات موازنة العام المالى الجارى المرتفعة جدا، التى

مها أبو ودن



طلبت وزارة المالية تعديلين تشريعيين، إحدهما على قانون ضريبة الدخل ليكون بذلك التعديل رقم 21 على نفس القانون، والثانى على قانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف واحد هو تحصيل المتأخرات الضريبية، وجمع حصيلة ضريبية تمكنها من تحقيق مستهدفات موازنة العام المالى الجارى المرتفعة جدا، التى تبلغ 760 مليار جنيه.

قال أشرف العربى، عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق: «لم أعد اتفهم التعديلات التشريعية الضريبية، التى باتت وزارة المالية تطلبها بين الحين والآخر، لا سيما التعديلين الأخيرين الخاصين بإسقاط غرامات التأخير عن الممولين حال سداد أصل الدين، والتعديل الآخر الذى طلبت وزارة المالية إدخاله على قانون إنهاء المنازعات الضريبية بتقليص مهلة إنهاء المنازعة إلى 3 أشهر بدلا من عامين، وهى نفس الوزارة التى أصرت عند تعديل القانون فى شهر فبراير الماضى، أن تصبح المهلة عامين بدلا من عام واحد.

التجربة أثبتت أن العفو الضريبى لا ينجح فى كل الحالات، لا سيما مع الحالات الأكثر أهمية من ناحية الحصيلة المرجوة منها، مؤكدا أن مشكلة معظم كبار الممولين ممن تراكمت لديهم المتأخرات الضريبية، تكمن فى أصل الدين الذى نشب بسببه نزاع بين المصلحة والممول نفسه فماذا يفيد الممول إذا أسقطت الغرامة.

وفقا للمعلومات التى حصلت «المال» عليها، يقضى التعديل المقترح من جانب وزارة المالية على مادة غرامات التأخير بإسقاط %90 من غرامة التأخير، إذا قام الممول بسداد أصل الدين كله، تتناقص تلك النسبة تدريجيا كلما انخفضت نسبة سداده من أصل الدين، وتتناسب أيضا مع المهلة التى يتقدم فيه بطلب للسداد.

تعجب العربى من طلب وزارة المالية بإجراء هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل، يتزامن مع تعديل آخر طلبته الوزارة على قانون إنهاء المنازعات بتقصير مدة إنهاء النزاع من عامين حتى 6 أشهر، رغم أنها نفس الوزارة التى طلبت مد مهلة القانون لتصبح عامين بدلا من عام فى فبراير الماضى.

كانت وزارة المالية قد طلبت فى فبراير الماضى تعديلا تشريعيا على قانون إنهاء المنازعات بمد المهلة الخاصة بإنهاء النزاع لتصبح عامين بدلا من عام، بل وأصرت عليه فى الجلسة الخاصة بمناقشة التعديل، التى جرت بين وزير المالية السابق عمرو الجارحى، وأعضاء البرلمان، ليمر التعديل بمهلة العامين.

قال العربى: «تواجه الوزارة أزمة حقيقية بعد تمرير التعديل التشريعى الخاص بإسقاط الغرامات، بسبب النزاع على أصل الدين الذى كان سببا فى تراكم الديون والغرامات معا.

وفقا لآخر حصر أجرته وزارة المالية على حجم المتأخرات الضريبية، تبلغ المتأخرات المتنازع عليها فى مراحل التقاضى المختلفة 60 مليار جنيه.

قال عبد الله العادلى، شريك الضرائب مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، إن التعديل قد يأتى ببعض الثمار فى مجال مساعدة مصلحة الضرائب فى تحصيل المتأخرات الضريبية، لكن التعديل ينقصه شقا مهما هو احتساب الغرامة من وقت اتخاذ آخر إجراء قانونى على الملف الضريبى، وليس احتسابها من وقت كتابة الإقرار الضريبى، ما عارضه أشرف العربى عضو مجلس النواب بشدة، وأكد أن قانون الضريبة على الدخل قائم على الربط الذاتى، أى مسئولية الممول على كتبه فى إقراره الضريبى، وبالتالى فهو مسئول عن غرامة التأخير من وقت تسليمه، ما يخالف مبدأ الربط الإدارى الذى يتيح لمصلحة الضرائب التدخل فى الربط، وما يتبعه ذلك من احتساب الغرامة من وقت اتخاذ آخر إجراء قانونى، من جانب الممول على الملف الضريبى.