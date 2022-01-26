رياضة

بركلات المعاناة.. مصر تنتزع فوزا مستحقا من كوت ديفوار

وتنتظر مقابلة المغرب في دور الـثمانية
المال - خاص 8:46 م, الأربعاء, 26 يناير 22 8:46 م, الأربعاء, 26 يناير 22

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أنهي منتخب مصر مساء الأربعاء، مباراة عصيبة على ملعب جابوما بالكاميرون مع كوت ديفوار بالفوز المستحق ببركلات الترجيح في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية .

وخرج حارس المرمي محمد الشناوي بعد دور بطولي مصابا، ولعب مكانه محمد أبو جبل، الذي استطاع التصدي لإحدى ركلات الترجيح لتفوز مصر.

وفاز منتخب مصر على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5/ 4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتأهل الفراعنة لمواجهة منتخب المغرب فى دور الثمانية.

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كان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن عن تشكيل الفراعنة لمواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

وأجرى تبديلين في تشكيل مصر عن المواجهة السابقة أمام السودان في ختام دور المجموعات، حيث عاد أحمد أبو الفتوح للتشكيل الأساسي بعد تعرضه للإصابة في المباراة الافتتاحية أمام نيجيريا، كما عاد حمدي فتحي للتشكيل الأساسي، مع عودة عبدالله السعيد لمقاعد البدلاء.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، وأحمد حجازي، ومحمد عبدالمنعم، وأحمد أبو الفتوح.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد النني.

الهجوم: محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد.

البدلاء: محمد أبو جبل – محمد صبحي – أيمن أشرف – مروان داوود – محمود حسن تريزيجيه – إمام عاشور – محمد شريف – رمضان صبحي –  مهند لاشين – عبد الله السعيد – محمود علاء – أحمد سيد زيزو

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وتأهل المنتخب المصري لدور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني بمجموعته بـ6 نقاط، فيما تأهل المنتخب الإيفواري بعد احتلاله صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط.

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بقلم المال - خاص

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