بركلات الجزاء.. الهلال السعودي بطلًا لكأس لوسيل على حساب الزمالك

توّج الهلال السعودي، بكأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك، بفضل ركلات الترجيح 4-1، عقب التعادل في الوقت الأصلي إيجابيًا بهدف لمثله.

وافتتح أوديون إيجالو أهداف المباراة في الدقيقة 18، قبل أن يدرك أحمد السيد زيزو التعادل للزمالك في الدقيقة 32.

وتصدى محمد عواد لركلة من لوسيانو فييتو لكن الحكم قرر إعادتها بعدما خرج بقدميه بعيدا عن الخط، ليسجل لاعب الفريق السعودي الركلة المعادة بنجاح.

ولعب الزمالك بتشكيل مكون من: محمد عواد، محمد عبدالغني، محمود الونش، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، إمام عاشور، شيكابالا، أحمد السيد زيزو، سيد نيمار، سيف الدين الجزيري.

وعلى الجانب الأخر جاء تشكيل الهلال على النحو التالي: عبدالله المعيوف، محمد جحفلي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، غوستافو كويلار، كاريلو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، موسى ماريغا وإيغالو.