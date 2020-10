«بركشير» الأمريكية تتربع على عرش رأس المال السوقى لأكبر 10 شركات تأمين في العالم (جراف)

تربعت شركة بركشير الأمريكية للتأمين وإعادة التأمين على عرش رأس المال السوقى لأكبر 10 شركات تأمين على مستوى العالم، وبلغ رأسمالها 475.7 مليار دولار خلال العام الجارى، وفقا لآخر تحديث بيانات حتى نهاية أغسطس الماضى لقائمة العشرة الكبار فى صناعة التأمين العالمية، وتعتبر شركة Berkshire Hathaway تكتلاً رئيسًا وواحدة من شركات التأمين الرائدة في الولايات المتحدة ، كما أنها تمتلك أعمالًا في قطاعات مثل النقل بالسكة الحديد والمرافق والطاقة والتصنيع والخدمات وتجارة التجزئة،وتقدم الشركة التأمين المباشر ، فضلاً عن إعادة التأمين على الممتلكات ومخاطر الإصابات من خلال شركات مثل GEICO ، ومجموعة Berkshire Hathaway Reinsurance Group ، ومجموعة Berkshire Hathaway Primary Group ، و General Re ، و National Indemnity Company وغيرها.

بنج الصينية فى المركز الثانى

واحتلت شركة Ping An الصينية المركز الثانى فى الترتيب من حيث رأس المال السوقى لأكبر 10 شركات تأمين على مستوى العالم، وبلغ رأسمالها 194 مليار دولار ، وتشارك شركة Ping An Insurance بشكل أساسي في التأمين والخدمات المالية والمصرفية، وهي واحدة من أكبر 50 شركة مدرجة في بورصة شنغهاي، وقد تأسست الشركة في عام 1988 ، وكانت أول شركة تأمين مساهمة في الصين، تشمل الشركات التابعة لها Ping An Life و Ping An Property & Casualty و Ping An Annuity و Ping An Health وغيرها الكثير.

وجاءت شركة أليانز للتأمين الألمانية فى المرتبة الثالثة فى الترتيب من حيث رأس المال السوقى لأكبر 10 شركات تأمين على مستوى العالم، وبلغ رأسمالها 85.9 مليار دولار، وتعتبر شركة أليانز للتأمين هي شركة خدمات مالية عالمية رائدة ، تقدم منتجات وخدمات من التأمين إلى إدارة الأصول، وتقدم منتجات التأمين التي تتراوح من وثائق الممتلكات والتأمين ضد الحوادث إلى التأمين الصحي والتأمين على الحياة للعملاء من الشركات والأفراد.

وحلت شركة شركة China Life الصينية فى المركز الرابع فى الترتيب وبلغ رأسمالها 64.9 مليار دولار، وتعد شركة China Life Insurance واحدة من أكبر شركات التأمين والخدمات المالية المملوكة للدولة في الصين، فضلاً عن كونها لاعبًا رئيسيًا في سوق رأس المال الصيني كمستثمر مؤسسي، وتأسست الشركة عام 1949 ، العام الذي تأسست فيه جمهورية الصين الشعبية، وتمتلك الشركة اليوم العديد من الشركات التابعة المنتشرة عبر التأمين على الحياة ، وخطط التقاعد ، وإدارة الأصول ، والممتلكات والخسائر.

أكسا الفرنسية فى المرتبة الخامسة برأسمال 48.2 مليار دولار

واحتلت شركة أكسا للتأمين الفرنسية المرتبة الخامسة براسمال بلغ 48.2 مليار دولار، وتعتبر شركة اكسا للتأمين هي واحدة من مجموعات التأمين الرائدة في العالم مع شركات كبرى في التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث والتأمين على الحياة والمدخرات وإدارة الأصول، وقد تم دمج العديد من شركات التأمين لإنشاء AXA في التسعينيات، تقوم بأعمالها في جميع الأسواق العالمية الرئيسية.

وفى المركز السادس جاءت شركة Prudential للتأمين الانجليزية برأسمال سوقى بلغ 37.8 مليار دولار، وهي شركة خدمات تأمين واستثمار مقرها لندن ، وتقدم منتجات تتراوح من بوالص التأمين على الحياة ، والصحة ، والحوادث ، والممتلكات ، والخسائر إلى المعاشات التقاعدية ، وخطط الأسهم ، والرهون العقارية وغيرها من الخدمات المالية، وتقدم الشركة أيضًا خدماتها للعملاء في جميع الأسواق العالمية الرئيسية ، بما في ذلك سوقها المحلية في المملكة المتحدة.

وتلاها فى المرتبة السابعة شركة Assicurazioni الايطالية للتأمين من حيث رأس المال السوقى لأكبر 10 شركات تأمين على مستوى العالم، وبلغ رأسمالها 24.9 مليار دولار، ويقع المقر الرئيسي لشركة Assicurazioni Generali في إيطاليا ، وهي شركة تأمين دولية، وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من منتجات الحياة الممتلكات والمسئوليات وإعادة التأمين، وبينما يقع جزء كبير من أعمال Assicurazioni Generali في أوروبا ، إلا أنها تتمتع بحضور متزايد في آسيا وأمريكا اللاتينية.

واحتلت شركة LGGNY الانجليزية المركز الثامن برأسمال بلغ 16.8 مليار دولار ، وتعد شركة Legal & General Group PLC هي شركة تأمين وخدمات مالية مقرها لندن/ مع قاعدة عملاء عالمية ، توفر الشركة مجموعة من منتجات إدارة الأصول والتقاعد والادخار والتأمين العام.

بينكسى تاسعة برأسمال 14.7 مليار دولار

وجاء فى المرتبة التاسعة شركة PINXY الصينية من حيث رأس المال السوقى لأكبر 10 شركات تأمين على مستوى العالم براسمال سوقى بلغ 14.7 مليار دولار ،وشركة The People’s Insurance Co. (Group) of China تتبع للحكومة المركزية الصينية بصفتها المساهم المسيطر ، تدير شركة People Insurance Co ، عددًا من الشركات التابعة التي توفر منتجات الممتلكات والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية والتأمين الصحي ، فضلاً عن إعادة التأمين والعديد من الفروع الأخرى، وتقدم الشركة أيضًا خدمات إدارة الأصول.

واحتلت شركة Aviva الانجليزية المركز العاشر من حيث رأس المال السوقى لأكبر 10 شركات تأمين على مستوى العالم، وبلغ رأسمالها 13.8 مليار دولار ، وتعد شركة Aviva PLC التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها هي شركة تأمين دولية تقدم منتجات التأمين على النقل والطيران والتأمين البحري، والحريق والسيارات والتأمين على الحياة ، فضلاً عن مجموعة من الخدمات المالية، تعتبر أعمالها للتأمين على الحياة في المملكة المتحدة وأعمال التأمين على الممتلكات والمسئوليات رائدة في سوقها المحلية في المملكة المتحدة.

الجراف التالى يبين أكبر 10 شركات تأمين عالمية من حيث حجم رؤوس الأموال السوقية خلال العام الحالى (المبلغ بالمليار دولار).