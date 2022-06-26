بركات: جهاز التعبئة والإحصاء بصدد البدء فى تنفيذ التعداد الاقتصادى السادس

قال اللواء خيرى بركات، رئيس الحهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز بصدد البدء فى تنفيذ التعداد الاقتصادى المصرى السادس وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بركات خلال الجلسة الرابعة من المؤتمر الختامى لتحليل نتائج التعداد الاقتصادى المصرى الخامس لعام 2017/2018، لمناقشة مقترحات تجسير الفجوات المعلوماتية، أن الجهاز مهمته توفير البيانات فى جميع المجالات لمتخذى القرار وصانعى السياسات وذلك بهدف التخطيط لكافة المشروعات فى الدولة المصرية والتى تصل فى النهاية لخدمة المواطن.

ولفت إلى أنه تم إصدار أول تعداد اقتصادى فى التسعينات، مشيرا إلى أن التعداد الاقتصادى الخامس تضمن 12ورقة بحثية غطت كافة الموضوعات.

وتابع أن التعدادات الاقتصادية من المشروعات المهمة نظرا لأن كافة قطاعات الدولة تعتمد عليها.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذى للمركز المصرى لبحوث الرأى، والدكتور حسين عبد العزيز أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور إبراهيم البدوى مدير منتدى البحوث الاقتصادية.