بركات: تقرير أهداف التنمية المستدامة يرصد الوضع الراهن للمؤشرات

سمر السيدقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة الاحصاء، إن التقرير الوطني الأحصائي الأول لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 الذى اعده الجهاز يرصد الوضع الراهن للمؤشرات التى تتوافر عنها بيانات ويسلط الضوء على الفجوات والتحديات التى تتعلق بمؤشرات أخرى وتحتاج إلى مزيد من الد

سمر السيد

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة الاحصاء، إن التقرير الوطني الأحصائي الأول لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 الذى اعده الجهاز يرصد الوضع الراهن للمؤشرات التى تتوافر عنها بيانات ويسلط الضوء على الفجوات والتحديات التى تتعلق بمؤشرات أخرى وتحتاج إلى مزيد من الدراسات.

وأوضح بركات خلال الاحتفالية التى عقدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لاطلاق التقرير الوطني لأول لمؤشرات التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بحضور عدد من الوزراء اليوم – ان أهداف التنمية المستدامة تضمن القضاء على الفقر و القضاء التام على الجوع و الصحة الجيدة والرفاة والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين بجانب المياه النظيفة و النظافة الصحية و توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والحد من أوجه عدم المساواة و مدن ومجتمعات محلية مستدامة و الاستهلاك والأنتاج المسؤولان والعمل المناخي و الحياة تحت الماء و الحياة في البر والسلام والعدل والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف مشيرا إلى وجود 169 غاية و نحو 232 مؤشر لقياسها.

وبين أن رئيس الوزارء أصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الأهداف التنمية المستدامة والأممية وأسندت لوزارة التعاون الدولي والتي حرصت على التشاور مع كافة الأطراف الوطنية المعنية لإنتاج تقرير المراجعة الوطنية الطوعية للتنمية المستدامة سبتمبر 2016 لضمان تحقيق تنمية شاملة .

وأشار إلى أن الجهاز يحتفل باطلاق تقرير رصد أهداف التنمية المستدامة لرصد متابعة أهداف التنمية المستدامة بجانب إطلاق تطبيق الموبايل لجمع أهداف التنمية المستدامة.