بركات : المرصد الإحصائي المصري يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إطلاق أول مرصد إحصائي مصري يأتي في إطار الدور المهم المنوط به الجهاز في نشر الوعي الإحصائي لدى جميع أفراد المجتمع، وتعزيزا لحق المواطن في المعرفة.

وأضاف أن المرصد يساهم أيضا في تحقيق استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري، متابعا أن العالم اليوم لا يتحدث إلا بلغة الأرقام والإحصاء فهو المصدر الرئيسي لقواعد ومفردات هذه اللغة الحديثة.

جاء ذلك خلال إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الإطلاق الرسمي للمرصد الإحصائي المصري “بيانات مصر “.

بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خيري بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يشار إلى أن هذا المرصد يأتي تعزيزاً لدور الجهاز في رصد الواقع الإحصائي المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من خلال الإحصاءات التي يصدرها وكذلك البيانات الواردة من الوزارات، متماشياً مع اتجاه الدولة نحو بناء الانسان المصري والاهتمام بتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً، من خلال عرض مختلف البيانات لكافة فئات المجتمع المصري.