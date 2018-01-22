بركات: السيسى أعرب عن فخره بوجود مصنع بحجم سامسونج فى مصر

محمد فتحى:كشف المهندس شريف بركات، نائب رئيس شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر"، عن تفاصيل زيارة الرئيس السيسى للمصنع، أمس، مشيرا إلى أن الزيارة كانت ناجحة، موضحا أنه تفقد المصنع وأعرب عن فخره بوجود مصنع بحجم سامسونج على أرض مصر.وأضاف فى تصريح لـ"المال" أن شركته تخصص 80% من إنتاجها للتصدير للخارج، لا

محمد فتحى:





كشف المهندس شريف بركات، نائب رئيس شركة “سامسونج إلكترونيكس مصر”، عن تفاصيل زيارة الرئيس السيسى للمصنع، أمس، مشيرا إلى أن الزيارة كانت ناجحة، موضحا أنه تفقد المصنع وأعرب عن فخره بوجود مصنع بحجم سامسونج على أرض مصر.

وأضاف فى تصريح لـ”المال” أن شركته تخصص 80% من إنتاجها للتصدير للخارج، لافتا إلى أن حجم صادرات شركته خلال عام 2017 بلغ نحو 550 مليون دولار إلى 36 دولة.

يذكر أن إجمالى صادرات مصنع الشركة بمدينة بني سويف بلغ 500 مليون دولار فى 2016 حسب تصريحات صحفية سابقة للمهندس شريف بركات نائب رئيس الشركة، بينما بلغ حجم الصادرات لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 790 مليونا فى 2015 و 780 خلال عام 2014 وفقا لتصريحات سابقة لأحمد زهير مدير شركة “سامسونج مصر” للإلكترونيات.

وأشار بركات إلى أنهم من أوائل الشركات التى توجهت للاستثمار فى منطقة كوم ابو راضى الصناعية ببنى سويف، والتى يتواجد بها مصنعه، مما شجع الشركات الاخرى على الاستثمار فى المنطقة.

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأمس، بزيارة خط إنتاج شركة سامسونج الكورية ببني سويف، والذي يعد أول مصنع تدشنه الشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو واحد من ضمن 17 مصنعًا فقط للشركة حول العالم.

يشار إلى أن «سامسونج» افتتحت المصنع فى مايو 2016 فى منطقة كوم أبو راضى بمدينة بنى سويف باستثمارات 270 مليون دولار، ويصدر المصنع 80 إلى 85 % من منتجاته ما يعادل 2.8 مليون جهاز تليفزيون ذكى سنويا إلى 36 دولة أفريقية والشرق الأوسط، وتقدر طاقته الإنتاجية بـ 6 ملايين جهاز.

وتأسست شركة سامسونج العالمية عام 1983 بكوريا الجنوبية، وبزغ نجمها فى صناعة الإلكترونيات مع تأسيس شركة “سامسونج الكترونيكس” عام 1969.

وتحتل “سامسونج مصر” مكانة مهمة بين أسواق الشرق الأوسط، وتعد من أكبر 3 أسواق بالمنطقة، ما دفعها لافتتاح مصنع الشركة ببنى سويف مؤخرا باستثمارات 1.7 مليار جنيه لإنتاج شاشات التليفزيون والـ«LCD »، كما تستحوذ على 70%من سوق الهواتف الذكية و40% للهواتف المحمولة العادية.