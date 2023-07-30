حددت وزارة التربية والتعليم رابطا إلكترونيا للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، بالاسم ورقم الجلوس.

ومن المنتظر ان تعلن التعليم نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال الساعات القادمة، وذلك عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

برقم الجلوس… اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 (الرابط والتفاصيل)

وتقدم الوزير مساء اليوم، بالتهاني لطلاب الثانوية العامة 2023، الناجحين في الامتحانات، تمهيدا لاعلان قائمة الأوائل .

ومن المرتقب ان يعلن الوزير خلال الساعات القادمة قائمة الأوائل ومن ثم أتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023.

وستقوم وزارة التربية والتعليم باتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا عبر موقعها الرسمي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، بالاسم ورقم الجلوس.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي :https://moe.gov.eg

واعلنت وزارة التربية والتعليم على مدار الايام الماضية مؤشرات النجاح في الثانوية العامة 2023، في كافة المواد الدراسية.

وبلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%، واللغة الاجنبية الثانية 91%، والفيزياء 91%، والجغرافيا 91.6%.

نتيجة الشهادة الثانوية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات التاريخ 90.2%، والكيمياء 88.9%، وعلم النفس 93.9%، والرياصيات التطبيقية 88.5%.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الجيولوجيا 91.1%، واللغة الأجنبية الأولي 91.3%، والفلسفة 91.9%.

كما بلغت نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة في مادة الرياضيات البحتة 89.7%، والأحياء 90.6%،

يذكر ان عدد طلاب الثانوية العامة 2023، قد بلغ هذا العام 783 الف و 25 طالب، منهم 276 الف و 211 طالب بالشعبة الأدبية، و 391 الف و 671 طالب بشعبة علمي علوم، بالاضافة إلى 98 الف طالب بشعبة علمي رياضيات.

وكانت وزارة التعليم قد اوضحت في وقت سابق أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة، كاملةً سواء مقالية أو إلكترونية بعيداً عن العنصر البشري.

حيث يتم تصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة المقالية، من خلال التصحيح الإلكتروني عن طريق نظام «rubrics».

واشارت الوزارة الي انه سيتم عمل مسح ضوئي «scan» لصورة ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

ونوهت التعليم إلى أنه سيتم التدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق، لضمان جودة التصحيح الإلكتروني، بالإضافة إلى مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء، وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني.

اما بالنسبة لتصحيح أسئلة الاختيار من متعدد، فسيتم تصحيحها من خلال نظام التصحيح الإلكتروني.