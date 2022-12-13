«برفكت للغزول» تسعى لتحقيق 100 مليون جنيه إيرادات فى 2023 

تخطط شركة «برفكت» لصناعة الغزول لزيادة مبيعاتها من 75 إلى 100 مليون جنيه خلال عام 2023.

كشف الدكتور سامح سعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، انها وضعت خطة لـ5 سنوات مقبلة، تستهدف ضخ استثمارات جديدة كمرحلة أولى، لتحسين وزيادة القدرة الإنتاجية وتغطية ارتفاع معدلات الطلب المحلى والسوق العالمية، بعد أن انتهت من أعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والتشغيلية والحوكمة.

سعيد: رفع الطاقة الإنتاجية إلى 12 طنًا يوميًا عبر إضافة خطين

وقال فى تصريحات لـ«المال» إن المرحلة الأولى من التوسعات تتضمن زيادة عدد خطوط من 8 إلى 10 عبر استيرادها بتكنولوجيا تشغيل متطورة، متوقعا أن ترتفع الطاقة الإنتاجية من 10 إلى 12 طنًا يوميًا.

وقال إن كل الطرق متاحة لتمويل الاستثمارات المرتقبة سواء ذاتيا من المساهمين الرئيسيين، أو البنوك، أو دراسة فرص التأجير التمويلى.

وأشار إلى أن «برفكت» -التابعة لـ«الملتقى العربى للاستثمارات» و«مجموعة سلام»- اخترقت أسواق تصدير جديدة خلال العام الحالى أهمها البرتغال والبرازيل وإيطاليا، إلى جانب زيادة صادراتها إلى سوريا، كما تستهدف دخول السوق الأفريقية مثل دول الكوميسا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى إسبانيا.

وذكر سعيد أن الشركة تستهدف الأسواق الخارجية التى تهتم بالصناعات النسيجية صديقة البيئة، والتى لاقت اهتماما خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى مؤتمر قمة المناخ الذى عقد فى شرم الشيخ الشهر الماضى.

وأوضح أن فكرة الشركة تكمن فى كيفية إعادة تدوير إهلاكات ومخلفات الصناعات النسيجية باستخدام أحدث التقنيات لإنتاج خيوط صديقة البيئة بدون أى صبغات كيميائية، بهدف تقليل استهلاك الطاقة والمياه والانبعاثات الكربونية بمواد خام محلية %100.

وأشار إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 108 ملايين جنيه، لافتًا إلى تمكنها من الانتشار بعد حصولها على شهادات الجودة العالمية، ويقع مقرها بمدينة السادات على مساحة 14 ألف متر مربع، ويعمل بها 220 موظفا.