برفقة 10 طائرات سعودية.. رئيس الصين يصل مطار الرياض وسط استقبال حافل

وصل رئيس الصين شي جين بينغ إلى الرياض بعد ظهر اليوم (الأربعاء) لحضور القمة الصينية العربية الأولى وقمة الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

ويقوم الرئيس الصيني بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وبعد دخول الطائرة الخاصة التي تقل الرئيس شي المجال الجوي للمملكة العربية السعودية، أقلعت أربع طائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي السعودي لمرافقتها. ثم رافقتها ست طائرات أخرى أثناء تحليقها في أجواء العاصمة الرياض.

ومع وصول الطائرة التي تقل الرئيس شي إلى مطار الملك خالد الدولي، استقبله الجانب السعودي بحفاوة كبيرة وحارة، وتم إطلاق 21 طلقة ترحيبية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.