أعلنت تسلا، ، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية في العالم ، السبت عن زيادة حادة في المبيعات العالمية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام حيث تغلبت على مشاكل سلسلة الإمدادات واقتربت من مستويات الإنتاج على قدم المساواة مع شركات صناعة السيارات الفاخرة مثل بي إم دبليو و مرسيدس- بنز، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وقالت تسلا إنها سلمت 310 آلاف سيارة في الفترة من يناير إلى مارس ، ارتفاعا من 185 ألف سيارة خلال نفس الفترة من عام 2021 ، بما يتماشى تقريبًا مع توقعات وول ستريت. وجاءت الزيادة بنسبة 70 في المائة على النقيض من شركات صناعة السيارات الكبرى مثل جنرال موتورز وتويوتا ، التي أبلغت عن انخفاض كبير في المبيعات يوم الجمعة بسبب نقص المكونات الرئيسية.

تعتمد الزيادة في الربع الأول على زخم تسلا من العام الماضي، عندما ضاعفت المبيعات تقريبًا، إلى ما يقل قليلاً عن مليون سيارة ، وتفوقت على فولفو وسوبارو.

وتعاملت تسلا بشكل أفضل مع النقص في رقائق الكمبيوتر على مستوى الصناعة لأن إتقانها للبرامج سمح لها باستبدال الرقائق التي كانت متوفرة بأخرى نادرة.

قال دانيال آيفز وجون كاتسينجريس من مؤسسة Wedbush Securities في مذكرة يوم السبت إن مبيعات الربع الأول كانت “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للخطوة التالية من نمو تسلا”، على الرغم من اعترافهما بأن بعض المحللين توقعوا المزيد.

وذكرت تسلا السبت إنها تمكنت من تحقيق زيادة في المبيعات “على الرغم من تحديات سلسلة التوريد المستمرة وإغلاق المصانع”.

واضطرت تسلا إلى تعليق الإنتاج في عملياتها في شنغهاي عدة مرات بسبب الإغلاق الذي فرضته الحكومة المحلية.

كانت مبيعات تسلا في الربع الأول دون تغيير تقريبًا عن الربع الرابع من عام 2021 ، عندما سلمت 309000 سيارة. شكلت سيارة Tesla Model 3 فئة سيدان و Model Y الرياضية متعددة الاستخدامات تقريبًا جميع حجم المبيعات.

ويعتقد بعض المحللين أن تسلا يمكن أن تبيع مليوني سيارة في عام 2022 الآن بعد أن بدأ مصنع بالقرب من برلين في إنتاج الطراز Y للعملاء الأوروبيين، مما يمثل تحديًا لشركات صناعة السيارات الألمانية التي تهيمن على سوق السيارات الفاخرة.

وتبيع تسلا سيارات كهربائية أكثر بكثير من أي شركة أخرى لصناعة السيارات، وتنمو السيارات التي تعمل بالبطاريات بشكل أسرع من أي فئة أخرى من السيارات.

ويمكن أن تزيد مبيعات هذه السيارات أكثر مع ارتفاع أسعار البنزين والبقاء مرتفعة.

ويُعد التقييم السوقي لشركة تسلا البالغة قيمته تريليون دولار علامة على أنها ، فيما يتعلق بوول ستريت ، في طريقها للسيطرة على الصناعة.

في الوقت نفسه، أصبحت سوق السيارات الكهربائية أكثر زخما حيث تقدم شركات صناعة السيارات الراسخة في وقت متأخر المزيد من الطرز التي تعمل بالبطاريات والتي يتردد صداها مع المشترين، مثل Ford Mustang Mach E أو Volkswagen ID 4.

,