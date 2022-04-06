تسلمت مصر 479195 طنا من القمح الروسي في مارس الماضي الذي شهد أشد مراحل المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما ذكرته رويترز.

وبحسب بيانات شحن اطلعت عليها رويترز، تعد هذه الكمية التي حصلت عليها مصر من القمح الروسي في مارس بزيادة قدرها 24 في المئة عن واردات الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغت واردات القمح الأوكراني 124500 طن، بانخفاض بلغ 42 بالمئة على أساس سنوي.

وجاء هذا الارتفاع الروسي والانخفاض الأوكراني على الرغم من اضطراب الإمدادات والمدفوعات في أعقاب الأزمة الأوكرانية عقب شن روسيا حربا ضدها.

ومنذ التدخل الروسي الذي بدأ في 24 فبراير الماضي، واجه مستوردو القمح في مصر ارتفاعا قياسيا في الأسعار وتعقيدات في السداد بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، كما تعطلت شحنات قمح البحر الأسود وخاصة من أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن العقوبات تستثني الغذاء، يقول تجار إن البنوك تحجم عن تمويل واردات القمح القادم من روسيا.

وتجاوزت واردات القطاع الخاص من القمح في مصر تلك التي استوردتها الهيئة العامة للسلع التموينية في عام 2021، لتصل نسبتها إلى حوالي 60 في المئة من الإجمالي.