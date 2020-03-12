برغم الطقس السيء .. 45 سفينة عبرت قناة السويس اليوم

عبور 45 سفينة اليوم بقاة السويس اليوم الخميس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن حركة الملاحة فى القناة منتظمة وتسير بصورة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية، حيث عبرت القناة اليوم الخميس، 45 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات كلية بلغت 2.5 مليون طن.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي شملت مارينا المرشدين، ومركز مراقبة الملاحة للاطمئنان على انتظام حركة الملاحة وجاهزية أطقم الإرشاد ووحدات الإنقاذ البحري.

ووجه “ربيع” رسالة طمأنة بجاهزية الهيئة في ظل التوقعات الطقس السئ وطوارئ الملاحة و اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات الاستباقية والاحترازية التي تكفل عبور السفن المارة بالقناة بأمان تام والتي تشمل مناورات تدريب المرشدين على الإرشاد في الظروف المناخية السيئة، ورفع درجة استعداد الإنقاذ البحري وأسطول القاطرات البحرية لمهام الإرشاد والتأمين ومهمات الإنقاذ وإطفاء الحرائق، علاوة على جاهزية فرق الإنقاذ البحري بمعدات الغطس وحصر العطب وطلمبات سحب المياه واستعداد فريق مكافحة الانسكاب البترولي.

عقب ذلك ترأس ربيع اجتماعاً موسعاً لغرفة إدارة الأزمات بالهيئة بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وممثلين من الجهات المختلفة بالهيئة.

وشدد رئيس الهيئة على أن لجنة إدارة الأزمات بالهيئة في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء موجة الطقس السئ وضرورة تواصلها بشكل مستمر بغرف إدارة الأزمات بوزارة النقل والموانئ البحرية بالمنطقة ومحافظات القناة الثلاث والجهات المعنية للتنسيق المشترك في حالات الطوارئ ، علاوة على تأهب مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة والمرشدين.

وخلال الاجتماع وجه رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد بكل من مرفق الإسعاف والإطفاء و مستشفيات الهيئة والدفع بأطقم إنقاذ كاملة مدربة ومجهزة بكل المعدات والسيارات المختلفة من لوادر وسيارات نقل وأخرى للإنقاذ بالإضافة إلى سيارات كسح المياه وغيرها لاستخدامها في حالات الطوارئ.

كما اطمأن ربيع على استعدادات المنشآت الرئيسية بالهيئة مثل الأنفاق وشركات الهيئة للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة.

وأشاد الفريق ربيع بالدورالوطني الذي يلعبه مرشدو هيئة قناة السويس ورجال إدارة التحركات لضمان العبورالآمن لكافة السفن وقيامهم بأداء مهامهم بمنتهى الحرفية والكفاءة حتى في أصعب الظروف المناخية، كما أثنى على بطولة رجال القوات المسلحة وعناصر تأمين المجرى الملاحي الذين يواصلون الليل بالنهار لتأمين القناة ومنشآت الهيئة الرئيسية.