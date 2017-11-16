برغم الاعتراضات.. اتحاد عمال مصر يؤكد التوافق على قانون النقابات

إيمان عوف قال اتحاد نقابات عمال مصر، اليوم الخميس إن هناك توافق بين جميع التنظيمات النقابية العمالية المصرية بمختلف أشكالها، متجاوزا اعتراضات النقابات المستقلة. جاء ذلك في بيان ، بعد اجتماع بديوان عام وزارة القوي العاملة، في ختام زيارة بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية بمصر، برئاسة ك

إيمان عوف

قال اتحاد نقابات عمال مصر، اليوم الخميس إن هناك توافق بين جميع التنظيمات النقابية العمالية المصرية بمختلف أشكالها، متجاوزا اعتراضات النقابات المستقلة.

جاء ذلك في بيان ، بعد اجتماع بديوان عام وزارة القوي العاملة، في ختام زيارة بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية بمصر، برئاسة كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، ووائل عيسى بمكتب نائب المدير العام للسياسات بالمنظمة بجنيف ، للوقوف علي التقدم المحرز وما انتهت إليه الحكومة المصرية بالنسبة لمشروع قانون التنظيمات النقابية والملاحظات التي أبدتها المنظمة عليه.

وقالت هذه التنظيمات النقابية في بيانها: إنه انطلاقا من حرصهم جميعا علي دعم موقف الدولة المصرية في الظروف الراهنة ، نؤكد نحن الموقعين أدناه ، علي حالة التوافق العمالي علي مشروع قانون التنظيمات النقابية ، وحرية حق التنظيم المعروض حاليا علي مجلس النواب المصري، كخطوة أولي علي طريق الحريات النقابية ، والتجسيد لحركة عمالية جديدة في جمهورية مصر العربية ، هدفها الأساسي خدمة جميع عمال مصر، في إطار الصالح العام للدولة المصرية .

وأعربت التنظيمات النقابية المصرية عن سعادتها بما انتهت إليه بعثة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية بجنيف، لتفهمها للحالة المصرية ، وموافقتها علي ما انتهي إليه مشروع قانون التنظيمات النقابية

وشددت على أن جميع الملاحظات التي أبديت من جميع الأطراف خلال لقاءات البعثة في الفترة من 13 إلي 17 نوفمبر 2017، لاقيت تفهما من جميع التنظيمات النقابية المصرية.

واختتمت البيان بـ :”تحيا مصر ..تحيا مصر.. تحيا مصر” تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

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