برعاية مجلس الوزراء.. 10 وفود أفريقية وأوروبية تشارك في معرض «إيجي هيلث الدول»

في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل

تشارك 10 وفود من دول أفريقية وأوروبية، في الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة “إيجي هيلث”، الذي تنطلق فعالياته برعاية مجلس الوزراء في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل.

وقال محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة سباين ميديكال المنظمة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة، إن الوفود الأفريقية والأوروبية ستضم مسئولين وسفراء ورجال أعمال وبعثات مشترين من القطاع الخاص، متوجهاً بالشكر الي مجلس الوزراء علي دعم ورعاية الدورة الجديدة من “ايجي هيلث”.

وأوضح في بيان اليوم أن مشاركة تلك الوفود تأتي لأهمية معرض ومؤتمر “إيجي هيلث” الذي حقق نجاحاً كبيراً وشهد حضوراً مكثفا علي مدار الدورات السابقة من جانب الشركات العالمية والمحلية العارضة، وكذلك من حيث الزائرين من مختلف الجنسيات.

وقال كامل إن تواجد الوفود الأفريقية مهم جدا خلال المرحلة الراهنة، خاصة في ظل تأكيد الحكومة علي الاهتمام بالتوجه نحو إفريقيا وزيادة الدور المصري في القارة السمراء. احمد عبد الوهاب مخلوف

وقال أحمد محمد عبد الوهاب، عضو اللجنة التنسيقية العليا لمعرض ومؤتمر”إيجي هيلث” إن المعرض يعد محفلا سنويا هاما لاستعراض واستكشاف أهم وأحدث ما توصلت اليها التكنولوجيا العالمية في المجالات العلمية والطبية والمستلزمات والتحاليل المعملية، عن طريق عرض منتجات أكثر من 450 شركة عالمية ومحلية في المجالات الطبية المختلفة.

وأكد مخلوف أن هذا التجمع الحيوي لا يساهم فقط في تلبية احتياجات السوق المصرية وحدها، بل يوفر احتياجات العديد من الأسواق الأفريقية والعربية.

ومن جهته قال حازم خميس، مدير مستشفى وادي النيل ورئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، إن مشاركة كل المتخصصين في مجال الصحة في مصر، سواء القطاع الأهلي أو الحكومي أو الخاص في معرض ومؤتمر إيجي هيلث، هو أمر غاية في الأهمية.

وأوضح أن هذا الحدث يجذب اهتمام كافة الكيانات التي تنتج الخدمة الطبية في مصر.

وأشار خميس إلي أن “إيجي هيلث” سيتضمن عقد ورش عمل مع عدد من الكيانات والاتحادات الطبية الأفريقية، ما يبرز اهتمام مصر بأفريقيا والعرب.

وقال إنه سيتم تسليط الضوء خلال الدورة الجديدة على أهمية الطب الرياضي لأن الرياضة أصبحت ثروة قومية وتعد حق أصيل لكل المصريين.

وأكد خميس أن مؤتمر الطب الرياضي الذي سيقام بالتوازي مع المعرض يركز علي 3 رسائل أساسية، الأولي التأكيد على أن الصحة والرياضة توأم ، أي أنه كلما تمارس الرياضة تتحسن الصحة، والثانية هي أهمية أن تتوافر للرياضيين في مصر جميع الخدمات الطبية ومنها الصحة النفسية، والقلب، والرسالة الاخيرة هي التركيز علي دور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو” والتي تهتم بتطوير أداء وفاعلية المنظومة الرياضية المصرية في مختلف اللعبات الرياضية.

وقال الدكتور خالد أبو الفضل رئيس لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلي للجامعات، إن معرض ومؤتمر ايجي هيلث يقام سنوياً ويشمل جميع التخصصات الطبية ومنها طب الأسنان، ولكن هذا العام هناك توجه أن يكون لطب الأسنان دور أكثر وضوحاً وفعالية من حيث عدد المحاضرات ونوعيتها ومن حيث الشركات المشاركة وورش العمل ، والسبب في ذلك أن طب الأسنان أصبح له اهتمام خاص وهناك إقبال شديد على كليات الأسنان في الجامعات، ويصل عددها الي 40 كلية طب أسنان في مصر ،وهناك كليات تحت الإنشاء في الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية سيزيد معها عدد هذه الكليات وإنتشارها.

وأضاف أبو الفضل أن مصر رائدة في القطاع الطبي في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا الي أن معظم كليات طب الأسنان في ليبيا والسعودية ولبنان يشارك في ادارتها وهيئات التدريس أطباء مصريون.

وتابع أن هناك خطة للتواصل مع أفريقيا من خلال معرض ومؤتمر إيجي هيلث، وسيتواجد عدد من الوفود الأفريقية في المؤتمر للاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء الكليات الطبية بهذه الدول، قائلا : مصر بها كل ما هو جديد في قطاع الصحة والطب ونضاهي جميع دول العالم المتقدمة.