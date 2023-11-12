برعاية مجلس الوزراء.. انطلاق مؤتمر التطوير العقاري السابع بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء غزة

انطلق مؤتمر التطوير العقاري السابع -قبل قليل- تحت عنوان: “توسع الشركات خارجيًا تكامل أم تنافس”، برعاية مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء غزة وضحايا الاحتلال.

وتشهد الجلسة الافتتاحية حضورالدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور أحمد شلبي أمين عام تطوير مؤتمر التطوير العقاري، والمهندس فتح الله فوزي رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير.

وتنظم شركة «المال جي تى إم» تنظم مؤتمر التطوير العقارى السابع، ومن المتوقع أن يشهد نقاشات مرتقبة لأسباب توجه مطورين لأسواق مجاورة بجانب استمرار “المحلية” في جذب الأجانب.