«برعاية قرينة رئيس الجمهورية».. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية 2022، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء اللجنة العليا للجائزة، والعديد من الأطفال الفائزين بالجوائز، وأيضًا أولياء الأمور.

عبد الدايم: جائزة الدولة للمبدع الصغير تجسد الاهتمام بالنشء والأجيال الجديدة

قالت “عبد الدايم” إننا نلتقي اليوم في مناسبة خاصة وهامة، وهي الاحتفاء بمبدعي مصر الصغار اليوم، سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية لعام 2022.

وأضافت أن هذه الجائزة المتميزة والفريدة من نوعها التي خصصتها مصر للأطفال والنشء للمرة الأولى، في تجسيد واضحٍ لاهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم، وتقديرًا منها لموهبتهم وإبداعهم.

وقالت وزيرة الثقافة «نحن نعتز ونشرف أن تقام هذه الجائزة تحت رعاية كريمة من السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة فخامة رئيس الجمهورية».

2676 متسابقًا من 27 محافظة تقدموا لنيل جائزة الدولة للمبدع الصغير

وفي هذا العام، ومنذ الإعلانِ عن الجائزةِ في بدايةِ يناير الماضي وحتى إغلاقِ باب التقدم في نهاية مارس، تقدم لها أكثرُ من 2500 مبدع صغير من كافةِ أقاليم مصر ومحافظاتها، وتم قبول أعمالهم دون أي تمييز

وفور إغلاق باب التقدمِ، خضعت الأعمال المقدمة للتحكيم من خلال لجان متخصصة ووفق معايير دقيقة، تؤكد الموضوعية والعدالة ضماناً لوصول الجائزة لمن يستحقها بالفعل.

وأعلنت الدكتور إيناس عبد الدايم أنه في هذا الإطار فإن وزارة الثقافة ستقوم بتوفير الرعاية الكاملة للفائزين من المبدعين الصغار في الدورة الثانية من خلال القطاعات والهيئات المختلفة والتابعة لها، والأمر ذاته الذي تم توفيره للمبدعين الفائزين في الدورة الأولى، والذين يتواجد بعضهم معنا اليوم، حيث تم توفير تلك الرعاية من خلال المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل ودار الأوبرا المصرية و قطاع الفنون التشكيلية.

كما تم إصدار سلسلة كتيبات خاصة بالجائزة تتضمن النصوص والرسوم الفائزة بالدورة السابقة في مجالات القصة والشعر والرسم.

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير الدورة الثانية

إقامة حفل تكريم المبدعين الصغار الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية في سبتمبر القادم

وأعلنت عبد الدايم عن إقامة حفل لتكريم المبدعين الصغار الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية في شهر سبتمبر القادم بدار الأوبرا المصرية.

كما سيتم تنظيم الدورة الثالثة لجائزة الدولة للمبدع الصغير خلال شهر أكتوبر القادم في الفروع الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.

جوائز الدولة للمبدع الصغير لعام 2022

جاءت أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2022م وعددهم 34 فائزا، 18 ذكورا و16 إناثا

فرع القصة (الفئة العمرية الأولى)

أدم محمود رمضان عبدالعزيز (كفر الشيخ) – 12 سنة – الصف الخامس الابتدائى

رحمة محمد محمود عبد الوهاب (دمياط) – 10 سنين – الصف الرابع الابتدائى

فرع القصة (الفئة العمرية الثانية)

ساندرا إميل توما إبراهيم (القاهرة) – 16 سنة – الصف الثالث الإعدادى

كارمن محمد إبراهيم القبرصلي (دمياط) – 15 سنة – الصف الثالث الإعدادى

فرع الشعر (الفئة العمرية الأولى)

أمل أحمد محمد أحمد السيد (الدقهلية) – 10 سنين – الصف الرابع الابتدائى

سما مصطفي عبده طبل (دمياط) – 12 سنة – الصف الخامس الابتدائى

فرع الشعر (الفئة العمرية الثانية)

أحمد عبد الناصر فيصل محمد (الفيوم) – 17 سنة – الصف الثالث الثانوى

ديفيد بارح عطا بارح (القاهرة) – 17 سنة – الصف الثانى الثانوى

فرع التأليف المسرحي (الفئة العمرية الأولى)

سالى محمد أحمد محمد السيد (القليوبية) – 8 سنين – الصف الثانى الابتدائى

فريدة سمير محمد عبد الحميد أحمد (الجيزة) – 12 سنة – الصف السادس الابتدائى

فرع التأليف المسرحي (الفئة العمرية الثانية)

خالد وائل مصباح عبد المحسن (الدقهلية) – 17 سنة – الصف الثانى الثانوى

محمد شعراوى جمعة أحمد عمر (الوادى الجديد) – 15 سنة – الصف الثالث الإعدادى

فرع الرسم (الفئة العمرية الأولى)

جودى محمد سعد محمود على (الإسكندرية) – 9 سنين – الصف الثاني الابتدائي

حبيبة عماد الدين إبراهيم السيد عبده (القاهرة) – 9 سنين – الصف الثاني الابتدائي

فرع الرسم (الفئة العمرية الثانية)

بلال أحمد جلال النجيلى (الإسكندرية) – 16 سنة – الصف الأول الثانوي

نادين علاء الدين عمر بدر (الإسكندرية) – 13 سنة – الصف السادس الابتدائي