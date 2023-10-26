برعاية اورنج مصر ..جامعة كفر الشيخ تفوز بكأس العالم ايناكتس 2023

أحرز فريق “ايناكتس مصر” لقب البطولة الدولية الأبرز في ريادة الأعمال “كأس العالم ايناكتس 2023″، بعد أن فاز فريق جامعة كفر الشيخ “بطل ايناكتس مصر” بالبطولة التي انعقدت في مدينة أوترخت بهولندا على مدار 3 أيام بمشاركة طلاب جامعات ورواد أعمال ومبتكرين من 33 دولة حول العالم.

وحصد فريق ايناكتس جامعة كفر الشيخ اللقب بعد تصفيات نهائية مع 58 جامعة دولية، بفضل مشروع “هيرميتيا” الذي ابتكروه لمعالجة المخلفات العضوية بطريقة صحية وآمنة ومستدامة للبيئة وتحويلها إلى أعلاف مغذية ومنخفضة السعر ومدخلات إنتاج للصناعات الطبية، وقد حقق المشروع بالفعل نجاحا في السوق المصري وقام بتصدير منتجاته للسعودية والخليج، بالإضافة إلى توفير أكثر من 400 فرصة عمل مستقرة مع مصدر دخل ثابت.

وبذلك تصبح “كفر الشيخ” سادس جامعة مصرية تحصد “كأس العالم ايناكتس” بعد جامعة عين شمس في 2022 وجامعة 6 أكتوبر في 2021 وجامعة الأزهر في 2020 وجامعة القاهرة في 2019 والجامعة الفرنسية في مصر عامي 2009 و2010.

كما حصدت “ايناكتس مصر” وصافة اللقب المركز الثاني عام 2018 لجامعة 6 أكتوبر وعام 2012 للجامعة الفرنسية في مصر.

وبهذه المناسبة، قال المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ورئيس مجلس أمناء ايناكتس مصر: “نحن فعلا فخورين للغاية بهذا الإنجاز الكبير لمصر والمصريين بإحراز جامعة مصرية للقب هذه البطولة للعام الخامس على التوالي والسابعة على الإطلاق في هذه المسابقة الدولية المرموقة التي يشارك في منافستها أكثر من 2000 جامعة حول العالم”

.من جهتها، عبرت فاطمة سرى، المؤسس ورئيس “ايناكتس مصر”، عن سعادتها الغامرة بهيمنة فرق ايناكتس مصر على بطولة “كأس العالم ايناكتس” للدورة الخامسة على التوالي، مؤكدة أن هذه النتائج غير المسبوقة في تاريخ المسابقة تترجم الجهود الكبيرة التي تُبذل لاستكشاف ودعم وتأهيل الشباب المصري الذي يطمح لتنمية مجتمعه ودعم روح القيادة وروح المبادرة لديهم ووضع أفكارهم موضع التنفيذ.

وتابعت: “تعكس هذه النتائج أيضا الشغف الكبير لدى الطلاب المصريين بريادة الأعمال وبإيجاد حلول مبتكرة لمشاكل مجتمعهم على نحو يضمن مستقبل أفضل لبلادهم وواقع أكثر إيجابية للعالم بأسره”.