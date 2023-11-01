برعاية «الهجرة».. رجل أعمال مصري فنلندي يبادر بإنشاء مركز تميز للتدريب المهني

أعرب عازر ساويرس، رجل الأعمال المصري الفنلندي، عن مبادرته لإنشاء مركز “تميز” المصري الفنلندي للتدريب المهني، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، على غرار المركز المصري الألماني للتوظيف، مستفيدًا من التجربة المتميزة للتعليم الفنلندي، باعتبار فنلندا الدولة الأولى في التعليم، مشيرًا إلى إمكانية توفير برامج تدريبية ممتدة من خلاله في عدد من المجالات المهنية والحرفية المختلفة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، والحصول على شهادة معتمدة من فنلندا، التي بدورها تحظى باعتراف رسمي في مختلف الدول.

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عازر ساويرس، رجل الأعمال المصري في فنلندا ورئيس شركة ADM الفنلندية للاستشارات، ضمن إستراتيجية الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وإدماجهم في خطط التنمية المستدامة بالدولة، لبحث التعاون مع وزارة الهجرة في تدشين المركز المصري الفنلندي لتدريب الشباب من أجل رفع كفاءتهم للتوظيف في السوق المصري والفنلندي.

ورحبت وزيرة الهجرة باهتمام أبناء مصر من المستثمرين في الخارج بالدفع بأنشطتهم الاستثمارية إلى الأسواق المصرية، والاهتمام ببناء الإنسان والإسهام في عملية التطوير والتحديث في الدولة، ضمن خطط مصر وجهودها في تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا على الاستثمار في ملف التعليم والتدريب المهني.

وأكدت حرصها على متابعة تنفيذ مختلف التوصيات التي تُطرح من الجاليات المصرية بالخارج، مؤكدة على أهمية برنامج “ساعة مع الوزيرة” الذي يوفر التعرف على كل أبناء الجاليات، بما في ذلك الجاليات المقيمة في دول بعيدة وغير تقليدية لإقامة المصريين.

وأوضحت عمل الوزارة على إتاحة الفرص للمصريين في الخارج للاستفادة ودعم الأفكار التي من شأنها أن تتيح فرص العمل للشباب، ضمن إستراتيجية عمل الوزارة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إذ يوفر التدريب والتأهيل فرص أفضل لمختلف الفئات، وتناولت الحديث عن تجربة المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، التي تتيح فرص تدريب الشباب والهجرة الآمنة، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج لهم دور بارز في نقل الخبرات والاستفادة من جهودهم.