برعاية السيسى وإشراف البترول.. مصر تستضيف مؤتمر إيجبس 2018

نسمة بيومىتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف وزارة البترول والثروة المعدنية، وتنظيم قطاع الطاقة في شركة DMG Events وشركة ACG-ITF، ينعقد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول 2018 خلال الفترة من 12 – 14 فبراير بمركز القاهرة الجديدة للمعارض ليكون المؤتمر أول فعالية دولية تقام بالمركز الجديد،



نسمة بيومى

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف وزارة البترول والثروة المعدنية، وتنظيم قطاع الطاقة في شركة DMG Events وشركة ACG-ITF، ينعقد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول 2018 خلال الفترة من 12 – 14 فبراير بمركز القاهرة الجديدة للمعارض ليكون المؤتمر أول فعالية دولية تقام بالمركز الجديد، وذلك في إطار دعم مكانة مصر الإستراتيجية باعتبارها مركزًاحيويًا للصناعة، وتوفير منصة للمشاركين بالمؤتمر لتحويل التوقعات الهائلة الكامنة بالقطاع إلى فرص حقيقية.

وفي أعقاب التطور والإصلاح الذي حققه الاقتصاد المصري مؤخرًا، أصبحت مصر محط اهتمام العديد من المؤسسات الدولية، وكان لقطاع البترول دورًا كبيرا في دفع الاقتصاد وجذب الانتباه العالمي.

ومن خلال مشروعات تكرير البترول الجديدة التي تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي الجديدة التي من المتوقع أن يرتفع حجمها بنسبة 50% عام 2018 و100% عام 2020، يشهد قطاع البترول والغاز في مصر نموًا قويًا وسريعًا.

يتوقع وزير البترول ، المهندس طارق الملا، حفر حوالي 230 بئر تقريبًا بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2018، واستثمارات بقيمة 27.3 مليار دولار في حقول غاز “ظهر”، وشمال الإسكندرية، و “نورس”، بالإضافة إلى توقيع 83اتفاقية جديدة للحصول على امتيازات تنقيب المنبع، والتي تقدر بحوالي 15.5 مليار دولار.

وصرح الوزير طارق الملا “إن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول مؤهل ليصبح إحدى أهم الفعاليات الأساسية بقطاع البترول والغاز على مستوى العالم. وتأتي دورة المؤتمر لعام 2018 في وقت حاسم نشهد فيه تطوراتجوهرية بقطاع الطاقة في مصر.

وتعمل مصر حاليًا على دفع عجلة كافة المشروعات الحاليةلبدء الاستفادة من جميع الموارد والاكتشافات في أسرع وقت ممكن. ونعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية عام 2018. وبذلك، سنقوم باستئناف الصادرات، وذلك باستخدام الفائض من الغاز. تسير مصر بخطى سريعة نحو تحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها الهائلة لكي تصبح مركز إقليمي لقطاع البترول والغازبحلول عام 2021″.

وأضاف الملا “إن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول يتيح لنامنصة ممتازة لمشاركة قصة نجاحنا والمضي قدمًا انطلاقًا منها، ودعم التقدم في مصر ومنطقة شمال أفريقيا بالكامل، حيث نسلط الضوء على الفرص الكامنةبكافة أنحاء المنطقة”.

وقال جان فيليبكوسيه، نائب رئيس قطاع الطاقة العالمية في DMG Events “لقد سلط المعرض والمؤتمر الضوء في العام الماضي على خطط مصرللتحديث خلال الخمس سنوات المقبلة، وسيركز المؤتمر هذا العام على إطلاق رؤية البرنامج بما يشمل أفضل أوجه التعاون بين المستثمرين والمشروعات البترولية ذات الأولوية القصوى، حيث يتيح المؤتمر فرصة عظيمة للمشاركين لدخول أسواق جديدة وبناء علاقات أعمال مثمرة ومربحة”.

وأضاف كوسيه “إن كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أهم ممثلي الحكومة المصرية وحكومات دول شمال أفريقيا، وأصحاب المشروعات، وشركات النفط الوطنية، وشركات النفط الدولية، ومقدمي الخدمات الدوليين، ومقاولين، والمستشارين والمستثمرين، مهتمين جميعًا بالمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول 2018 ويتطلعون للاستفادة من الفرص الإستراتيجية، والفنية، والمالية بقطاع الطاقة بمصر وشمال أفريقيا”.

وسيقدم مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول 2018 نظرة متعمقة عن الخطط القومية على المدى القصير والطويلموضحا الأولويات، كما يلقي المؤتمر الضوء على الرؤى الأساسية الإقليمية في قطاع البترول والغاز. وخلال فترة انعقاد المؤتمرسيتم تنظيم جلسات فنية لمدة ثلاثة أيام وجلسات عن مؤتمرات الأعمال الإستراتيجية لمدة يومين وجلسات عن الأمن في قطاع الطاقة لمدة يوم واحد، وجلسات عن الاستثمار والتمويل بالإضافة مؤتمر خاص بالسيدات في قطاع الطاقة.

وبالإضافة إلى جلسات المؤتمر، سيتم أيضًا إطلاق “جوائز السيدات في قطاع الطاقة”، وهو برنامج يهدف إلى الاحتفال بالتميز وتكريم السيدات التي أثبتن الكفاءة والمهارة في قطاع البترول والغاز في مصر وشمال أفريقيا من خلال ثلاث فئات للجوائز.

يهدف مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول 2018 إلى مساعدة المشاركين على الوصول بشكل مباشر واستراتيجي إلى أهم صناع القرار الحكوميين والأطراف المعنية بقطاع الطاقة في المنطقة، بالإضافة إلى أهم الكياناتالعاملة في سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة بمصر وشمال أفريقيا، فضلاً عن الفهم الأفضل والحصول على معلومات أشمل حول مناقصات البترول والغاز، والمشروعات والمزايدات المستقبلية، والتحالفات على مستوى القارة بالكامل.

تتولى الشركات الرائدة بالقطاع على مستوى العالم رعاية مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول 2018، بما في ذلك رعاة الدرجة الماسية:”أباتشي”و”بي پي”،و”إكسون موبيل”، و”شل”،وراعي الدرجة البلاتينية: “كويت إنرجي”، وراعيالدرجة الذهبية:”شلمبرجير” وراعي الدرجة الفضية:”هاليبيرتون” وراعي الدرجة البرونزية “توتال”