برعاية السيسى.. رئيس الوزراء يطلق أول منصة للاستثمار البيئي والمناخي بمصر

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، بالعاصمة الإدارية اليوم.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، خلال كلمته بمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي، إننا عملنا علي تحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل، إضافة إلى منح القطاع الخاص دور رئيسي لتنمية الاقتصاد الأحضر.

وتابع خلال كلمته، أن الدولة وضعت مخطط طموح فى الوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء.

وتابع أنه تم إصدار حزمة من الحوافز الخضراء في الفترة الأخيرة، على رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ بحجم استثمارات قدرت بنحو 246 مليار ولار.

وكانت قدر ذكرت وزيرة البيئة، أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.