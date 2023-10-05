برعاية «السياحة».. «قمة صوت مصر» تناقش الهوية الوطنية والتكامل الإقليمي

تنطلق خلال أيام فعاليات مؤتمر “قمة صوت مصر” Narrative Summit 2023″ أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، والذي من المقرر إقامته 9 أكتوبر 2023 بمنطقة سوما باي على ساحل البحر الأحمر، تحت رعاية وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كما تستهدف القمة تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية، وتركز على تشجيع السياحة ذات العائد الاقتصادي المجزي، وجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومي من خلال التنمية السياحية.

وتتضمن فاعليات القمة جلسة حوارية مميزة بعنوان ” “الهوية الوطنية والتكامل الإقليمي” “Nation Branding & Regional Integration، والتي يترأسها وليد الحميدي – الأمين السابق لمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية والحاصل على الدكتوراه من جامعة لندن بالمملكة المتحدة في تخطيط التنمية العمرانية.

وبمشاركة جليل بنسودة – الشريك الرئيسي والشريك الإداري لمكتب ماكنزي وشركاءه مصر، وتتناول الجلسة موضوع كيفية تعزيز الهوية الوطنية والصورة الذهنية للعلامة الوطنية وأهمية ذلك في تحقيق التكامل الإقليمي، ويدير الجلسة المهندس عمرو عطية، أستاذ الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس، والشريك الإداري للمكتب الاستشاري للتخطيط والتنمية العمرانية.

كما تتضمن القمة عددا من الجلسات الحوارية الهامة والثرية التي تتنوع موضوعاتها بين السياحة والفن والتراث الثقافي المصري والفنون المختلفة التي تستمد من الحضارة المصرية القديمة، والتي يتحاور فيها نخبة من رواد الأعمال والفنانين والمبدعين في عدد من المجالات.

و يضم المؤتمر نخبة من المتحدثين من أبرز القادة وأصحاب القرار من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة في مكان واحد لمدة يوم ، في واحدة من أجمل المناطق في العالم لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وتعزيز دور القطاع الخاص في استقطاب الاستثمارات والدفع برسالتنا في تعزيز صورة مصر بالخارج، والترويج لها كوجهة سياحية عالمية، فضلًا عن النهوض بقطاع الاستثمار في مصر. “