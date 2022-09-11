برعاية الداخلية.. «الأمم المتحدة» تنظم ورشة لمنع تصنيع المخدرات عبر الانترنت

ينظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، تحت رعاية وزارة الداخلية، ورشة عمل بمجال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمنع الإتجار بالمواد الخاصة بتصنيع السلائف والمخدرات عبر الإنترنت، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 – 14 سبتمبر 2022، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وكيانات القطاع الخاص بالعديد من الدول العربية والأجنبية، بالإضافة لممثلي بعض المنظمات الدولية.

وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة لأفضل سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومات، وكيانات القطاع الخاص لمواجهة استخدام العصابات الإجرامية العاملة بالإتجار غير المشروع فى المواد المخدرات لشبكة المعلومات الدولية للترويج لتلك المواد.

فضلاً عن إتاحة المجال للمشاركين لاستعراض تجاربهم الوطنية العملية في التصدي لاسخدام الإنترنت للتداول غير المشروع للمواد المخدرة، كما ستضطلع وزارة الداخلية باستعراض الجهود المصرية بمجال مكافحة المواد المخدرة.

ويُعد تنظيم فعاليات ورشة العمل تحت رعاية وزارة الداخلية المصرية، تقديرًا لدور مصر على المستوى الدولي بمجال مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة، وتكريسًا لأوجه التعاون الدولى القائم بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بمجال مواجهة الإتجار في المواد المخدرة، وتتبع سبلها على المستويين المحلى والدولي، نظرًا لآثارها السلبية الإجتماعية والأمنية بالإضافة لتأثيرها على الاقتصاد العالمس.