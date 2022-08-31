برصيد 19 هدفًا.. زيزو يتوّج بجائزة هداف الدوري المصري عقب نهاية المسابقة

توّج أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، بجائزة الهداف، بعد احتلاله لصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 عقب ختام المسابقة.

وأُسدل الستار رسميًا على الدوري المصري لموسم 2021/2022 بتتويج الزمالك، وهبوط كل من مصر للمقاصة وإيسترن ومباني والجونة إلى القسم الثاني.

ونجح أحمد سيد زيزو في الابتعاد بصدارة هدافي الدوري المصري بستة أهداف كاملة، عن الثنائي جون إيبوكا وكريستوفر مابولولو أقرب ملاحقيه.

وسلمت رابطة الأندية المصرية جائزة هداف الدوري إلى أحمد زيزو قبل انطلاق مواجهة الزمالك وإيسترن كومباني في ختام المسابقة.

ويُعد أحمد سيد زيزو أول لاعب من الزمالك يحصد جائزة هداف الدوري منذ موسم 2010-2011، عندما حصدها محمود عبدالرازق شيكابالا صاحب الـ13 هدفًا آنذاك بالتساوي مع أحمد عبدالظاهر، مهاجم إنبي.