برشلونة يلتهم أوليمبياكوس.. وسان جيرمان يكتفى برباعية فى أندرلخت

-تشيلسى يتقنص تعادل ثمين من روما.. والبايرن يستعيد عافيته مع هاينكسعلى المصرى أنتفض برشلونة الإسبانى، عقب طرد مدافعه جيرارد بيكيه، وأمطر شباك ضيفه أوليمبياكوس اليونانى، بثلاثة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب "كامب نو"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، من دورى

-تشيلسى يتقنص تعادل ثمين من روما.. والبايرن يستعيد عافيته مع هاينكس



على المصرى

أنتفض برشلونة الإسبانى، عقب طرد مدافعه جيرارد بيكيه، وأمطر شباك ضيفه أوليمبياكوس اليونانى، بثلاثة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب “كامب نو”، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، من دورى أبطال أوروبا.

أفتتح ديميتريوس نيكولاو أهداف اللقاء، فى الدقيقة 18 من بداية اللقاء، بالخطأ في مرماه، قبل أن يتعرض بيكيه للطرد فى الدقيقة 42، عقب حصوله على الإنذار الثانى، بعدما حصل على الأول فى الدقيقة 11 من الشوط الأول، ليصبح بيكيه ثالث لاعب في تاريخ برشلونة، يطرد خلال مباراة للفريق بدوري أبطال أوروبا، على ملعب كامب نو، بعد سيرجي عام 1997، وماثيو موسم 2016، ويعد هذا الطرد هو العاشر في مسيرته الرياضية، والأول في دوري أبطال أوروبا، خلال 92 مباراة خاضها مع برشلونة في المسابقة.

وأضاف ليونيل ميسى الهدف الثانى فى الدقيقة 61، ليصل للهدف رقم 100 في البطولات الأوروبية، حيث سجل 97 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وثلاثية في السوبر الأوروبي، متفوقا على نظيره كريستيانو رونالدو في سرعة الوصول إلى 100 هدف أوروبي، فقد فعلها بعد 122 مباراة، بينما رونالدو في 143 لقاء.

وأختتم لوكاس دينى أهداف البارسا فى الدقيقة 64، قبل أن يقلص ديميتريوس نيكولاو النتيجة لأوليمبياكوس، فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، ليسجل برشلونة فوزه الثالث فى دور المجموعات بالتشامبيونزليج، ويعتلى قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، فيما بقى رصيد أوليمبياكوس بدون رصيد من النقاط.

وضمن نفس المجموعة، أنقذ ماريو مانذوكيتش، يوفنتوس الإيطالى من السقوط فى فخ التعادل، بعدما سجل الهدف الثانى للسيدة العجوز، فى مرمى ضيفه سبورتنج لشبونة، ليفوز اليوفى بهدفين لهدف، ويحتل الفريق الإيطالى وصافة المجموعة، برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد لشبونة عند 3 نقاط.

وفى المجموعة الثانية، أكتفى باريس سان جيرمان الفرنسى، بأربعة أهداف نظيفة، فى شباك مضيفه أندرلخت البلجيكى، فيما استعاد بايرن ميونيخ الألمانى، هيبته مع مدربه “القديم الجديد” يوب هاينكس، بفوزه الكبير على سيلتك الإسكتلندى، بثلاثية دون رد.

وتغلب مانشستر يونايتد الإنجليزى، خارج أرضه على بنفيكا البرتغالى بهدف نظيف، لحساب المجموعة الأولى من البطولة، وضمن المجموعة ذاتها، تغلب بازل السويسرى خراج دياره، على سسكا موسكو الروسي، بهدفين للاشيئ.

وكانت لقاءات الجولة، قد أفتتحت مبكرا، حيث واصل أتلتيكو مدريد الإسباني، نتائجه الهزيلة في البطولة، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني، وعجز الروخيبلانكوس مجددًا عن تحقيق انتصاره الأول في المجموعة، ليظل في المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وأضعف أتلتيكو مدريد من حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة، فيما حصل كارباكا، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بمرحلة المجموعات للبطولة الأقوى على مستوى الأندية الأوروبية، على أول نقطة له بدوري الابطال، ولكنه ظل في قاع الترتيب.

وفى قمة لقاءات الجولة، خطف تشيلسى الإنجليزى نقطة ثمينة من أنياب ضيفه روما الإيطالى، بتعادل مثير بثلاثة أهداف لكل فريق، فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن لقاءات المجموعة الثالثة من التشامبيونزليج.ني