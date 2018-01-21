برشلونة يقسو على بيتيس بخماسية ويغرد منفردًا في صدارة الليجا

وكالات: حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على ريال بيتيس بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد، في الأسبوع الـ20 من منافسات الدوري الإسباني. وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول، بينما انتفض الفريق الكتالوني في الثاني، وسجل خماسية افتتحها إيفان…

وكالات:

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على ريال بيتيس بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد، في الأسبوع الـ20 من منافسات الدوري الإسباني.





وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول، بينما انتفض الفريق الكتالوني في الثاني، وسجل خماسية افتتحها إيفان راكيتيتش، في الدقيقة 59، وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني، في الدقيقة 64، ثم لويس سواريز، في الدقيقة 69، قبل أن يعود ميسي لإضافة الهدف الثاني له والرابع للفريق، في الدقيقة 80، واختتم سواريز الخماسية في الدقيقة 90.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 54، في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند النقطة 27، في المركز العاشر.