برشلونة يتصدر أكثر 10 أندية إنفاقا على أجور اللاعبين فى أوروبا (قائمة بالرواتب)

تصدر نادى برشلونة الإسبانى لكرة القدم، قائمة تضم أكثر 10 أندية أوروبية إنفاقا على رواتب اللاعبين فى الموسم الماضى (2019-2020)، وذلك وفقا لموقع “SafeBettingSites”.

وبلغ متوسط رواتب لاعبى برشلونة 12.28 مليون دولار، وذلك بعد أن حقق النادى الكتالونى عائدات قياسية بلغت نحو 960 مليون دولار فى موسم (2018-2019).

واحتل ريال مدريد بطل الدورى الإسباني، صاحب أكبر علامة تجارية لكرة القدم فى العالم، المرتبة الثانية فى القائمة بمتوسط رواتب بلغ 11.15 مليون دولار، يليه يوفنتوس بطل الدورى الإيطالى بمتوسط رواتب قدر بنحو ​​10.11 ملايين دولار.

وتشير الإحصاءات إلى أن برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، هى الأندية الأوروبية الثلاثة الوحيدة التى يبلغ متوسط ​​راتب اللاعب السنوى فيها أكثر من 10 ملايين دولار.

وتهيمن الأندية الإنجليزية على المراكز التالية حتى العاشر، حيث يحتل مانشستر سيتى المركز الرابع (​​9.15 ملايين دولار)، ويليه باريس سان جيرمان الفرنسى (8.93 ملايين دولار)، ومن ثم بايرن ميونيخ الألمانى (8.12 ملايين دولار).

بينما تحتل المراكز من السابع حتى العاشر على التوالى أندية مانشستر يونايتد الإنجليزى (8.02 ملايين دولار)، وبطل البريميرليغ ليفربول (7.25 ملايين دولار)، وأتلتيكو مدريد الإسبانى (7.04 ملايين دولار)، وأرسنال الإنجليزى (6.27 ملايين دولار).

أما فيما يتعلق برواتب لاعبى برشلونة، فهناك تفاوت كبير بين اللاعبين، حيث يتقاضى اللاعبون الكبار رواتب ضخمة للغاية، ولكن الغريب أن الحارس الألمانى مارك أندريه تير-شتيغين أهم لاعب فى برشلونة ربما بعد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد الفربق الكتالوني، يحتل المركز الثالث عشر فقط فى قائمة اللاعبين الأعلى أجرا داخل أسوار “كامب نو”!.

وبدأ الفرق الكتالونى بحملة تغيير كبيرة فى أروقة النادي، بعد الهزيمة المدوية التى منى بها “البلوغرانا” أمام فريق بايرن ميونخ الألمانى (2-8)، يوم الجمعة 14 أغسطس الجاري، فى الدور ربع النهائى لدورى أبطال أوروبا لكرة القدم.

فقد أقال برشلونة مدربه كيكى سيتين، وتعاقد مع الهولندى رونالد كومان خلفا له، واستقال الفرنسى إريك أبيدال المدير الرياضى للفريق الكتالونى، ويتجه النادى نحو الخلص من عدد من نجومه، فهل ستطال هذه التغريرات الجانب الاقتصادى وبالتحديد رواتب اللاعبين أيضا؟.

يذكر أن برشلونة تعاقد لمدة موسمين مع كومان، من دون الكشف عن الجانب المالى للصفقة.

وفيما يلى قائمة برواتب لاعبى برشلونة للعام 2020:

المصدر: روسيا اليوم