برشلونة والريال يتقاسمان النقاط في قمة إثارة كلاسيكو الأرض

متابعات:انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي برشلونة وريال مدريد بالتعادل 2-2 في كلاسيكو الأرض، كما يلقبه جماهير كرة القدم على مستوى العالم، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.وتقدم برشلونة عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 10، بعدما استقبل عرضية أرسلها سيرجيو روبيرتو من الج

متابعات:





انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي برشلونة وريال مدريد بالتعادل 2-2 في كلاسيكو الأرض، كما يلقبه جماهير كرة القدم على مستوى العالم، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 10، بعدما استقبل عرضية أرسلها سيرجيو روبيرتو من الجانب الأيمن بتسديدة يمينة مباشرة سكنت في الشباك.

وتعادل رونالدو لريال مدريد في الدقيقة 14 بعد هجمة بدأت بكعب من البرتغالي لكروس الذي أرسل عرضية من الجانب الأيسر، ليعلب بنزيمة تمريرة بالعرض لرونالدو مجددا ويصوبها في الشباك.

وفي الشوط الثاني، تقدم برشلونة من جديد عن طريق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 52 من عمر المباراة، قبل أن يدرك جاريث بيل التعادل للريال في الدقيقة 72، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2 بين الفريقين.

وخاض برشلونة مجريات الشوط الثاني بقائمة مكونة من 10 لاعبين فقط بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سيرجيو روبيرتو في الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر الشوط الأول بعدما تعدى على مارسيلو بدون كرة.

وضمن برشلونة التتويج بلقب الدوري الإسباني بعدما وصل إلى النقطة 87 من 85 مباراة، وهو نفس عدد اللقاءات التي خاضها ريال مدريد لكنه حصد 72 نقطة في المرتبة الثالثة.