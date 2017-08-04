برشلونة : لن ندفع مكافأة نيمار

وكالاتأوضح المتحدث باسم برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن النادي لن يدفع للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، مكافأة تمديد عقده معه في 2016 بقيمة 26 مليون يورو، بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسى.واعترف جوسيب فيجس بغضب برشلونة من قرار اللاعب البرازيلي الرحيل رغم توقيعه عقدًا جديدً

وكالات

أوضح المتحدث باسم برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن النادي لن يدفع للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، مكافأة تمديد عقده معه في 2016 بقيمة 26 مليون يورو، بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسى.





واعترف جوسيب فيجس بغضب برشلونة من قرار اللاعب البرازيلي الرحيل رغم توقيعه عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات، العام الماضي، وقال، في مؤتمر صحفي، بملعب “كامب نو”: “إن أي انفصال يسبب إزعاجًا، خاصة إذا كان النادي لا يرغب بذلك؛ بسبب قرار أحادي الجانب من جانب اللاعب”. وتابع: “إن اللاعب لم يكمل عقده مع النادي، ونظرًا لخرقه العقد فإن النادي لن يدفع مكافأة تجديد عقده”.

كان نادي برشلونة قد جمد، الثلاثاء، دفع مكافأة نيمار بانتظار تحديد مصيره، ووقع اللاعب عقدًا، مساء الخميس، انضم بموجبه إلى سان جيرمان لمدة خمس سنوات، في أغلى صفقة كروية في العالم بلغت 222 مليون يورو.

لكن فيجس أشار إلى أن برشلونة ليس سعيدًا بالطريقة التي ترك فيها نيمار النادي الكاتالوني، بقوله: “هناك انزعاج من القرار، وأيضًا من الطريقة التي حصل فيها”، واعتبر أن برشلونة قادر على تعويض خَسارة لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، مع استمرار لاعبين أمثال الأرجنتيني لونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز في الفريق.

كانت تقارير صحفية قد خرجت، اليوم الجمعة، وأشارت إلى نية النجم البرازيلي اللجوء للمحكمة من أجل الحصول على مكافأة تجديد عقده الأخير، والتي أكد النادي الكتالوني إلغاءها، بعد انتقال لاعبه السابق إلى باريس سان جيرمان.

وحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية فإن وكلاء أعمال نيمار ينوون ملاحقة برشلونة قضائيًّا من أجل الحصول على المكافأة التي رفع النادي على أساسها الشرط الجزائي في عقد اللاعب، وتبلغ قيمة المكافأة 26 مليون يورو كان مقررًا أن يتقاضاها في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي.

ويعتقد موكلو نيمار، حسب “سبورت”، أنه يحق للاعب الحصول على مكافاته بما أنه فسخ عقده مع برشلونة، يوم الخميس، أي بعد 3 أيام من الموعد المحدد لحصوله عليها، إلا أن مسئولي النادي الكتالوني يرون أنه لا يحق لنيمار الحصول على مكافأة بعدما فسخ العقد.