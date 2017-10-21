برشلونة تغلي.. ومئات الآلاف في الشارع

سكاي نيوز عربية أفادت شرطة البلدية أن نحو 450 ألف شخص من سكان كتالونيا تظاهروا، اليوم السبت، وسط مدينة برشلونة، مطالبين باستقلال الإقليم، بعدما طلبت مدريد من مجلس الشيوخ إقالة الحكومة الكتالونية. وتجاوز عدد المتظاهرين بمرتين عدد من شاركوا في…

سكاي نيوز عربية

أفادت شرطة البلدية أن نحو 450 ألف شخص من سكان كتالونيا تظاهروا، اليوم السبت، وسط مدينة برشلونة، مطالبين باستقلال الإقليم، بعدما طلبت مدريد من مجلس الشيوخ إقالة الحكومة الكتالونية.

وتجاوز عدد المتظاهرين بمرتين عدد من شاركوا في مظاهرة الثلاثاء، حين احتشد نحو مئتي ألف شخص في الشارع احتجاجًا على اعتقال اثنين من قادة كتالونيا بتهمة التحريض.





وفي وقت سابق السبت، طلب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، من مجلس الشيوخ، إقالة الحكومة الكتالونية للتمكن من إجراء انتخابات إقليمية خلال ستة أشهر.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية القائمة منذ أربعة عقود، التي تفعل فيها الحكومة الإسبانية المركزية حقها الدستوري للسيطرة على إقليم متمتع بحكم ذاتي وحكمه بشكل مباشر.

وسيشمل الحكم المباشر للإقليم السيطرة الكاملة على شرطة الإقليم وشئونه المالية ووسائل الإعلام العامة. كما قررت الحكومة المركزية الحد من سلطات برلمان كتالونيا.

وتسببت محاولة إقليم كتالونيا للاستقلال في أكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ محاولة انقلاب عسكري في عام 1981 بعد عدة سنوات من نهاية حكم ديكتاتورية فرانكو للبلاد.

وواجهت تلك المساعي معارضة قوية من بقية أنحاء إسبانيا، وقسمت كتالونيا وطرحت احتمالات بتنظيم احتجاجات في الشوارع لفترة طويلة.