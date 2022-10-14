برسالة أموال وهمية.. ضبط المتهم بالنصب على مواطنين في بني سويف

كشف قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن ببني سويف- يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء عــلى أمـوالهم عن طريق إرسال رسائل نصية بطريقة عشوائية للمواطنين، على هواتفهم المحمولة تتضمن تحويلات نقدية لمحافظ مالية.

وعقب ذلك يصل إلى الضحايا ويعتذر عن إرسال التحويلات النقدية بطريق الخطأ، ويطلب إعادة المبلغ الوهمي المحول لهم مرة أخرى، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإيقاع بالعديد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن بني سويف، أمكن استهدافه وضبط أثناء تواجده بمحل إقامته.

وعثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه فنيًا، تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.