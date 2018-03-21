برزى: 13 % زيادة فى صادرات الصناعات الغذائية

المرسي عزت أعلن هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، زيادة قدرها 13% فى صادرات الصناعات الغذائية المصرية فى فبراير 2018 عن صادرات فبراير 2017، حيث بلغت صادرات فبراير 2018 حوالى 231 مليون دولار مقابل 204 ملايين دولار لنفس الشهر فى عام 2017. واضاف برزى أن المملكة العرب

المرسي عزت

أعلن هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، زيادة قدرها 13% فى صادرات الصناعات الغذائية المصرية فى فبراير 2018 عن صادرات فبراير 2017، حيث بلغت صادرات فبراير 2018 حوالى 231 مليون دولار مقابل 204 ملايين دولار لنفس الشهر فى عام 2017.

واضاف برزى أن المملكة العربية السعودية أهم الاسواق العالمية المستقبلة للسلع الغذائية المصرية فى شهر فبراير 2018 بقيمة قدرها 21 مليون دولار، تليها الاردن بقية 11 مليون دولار، الجزائر بقيمة 10 ملايين دولار، اليمن 9.8 مليون دولار، الامارات 9.7 مليون دولار، العراق بقيمة 9.7 مليون دولار، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 9.6 مليون دولار، ليبيا بقيمة 8.3 مليون دولار، إندونيسيا بقيمة 8.2 مليون دولار، مدغشقر بقيمة 6.6 مليون دولار، كينيا بقيمة 6 ملايين دولار، الصومال بقيمة 6 ملايين دولار، لبنان بقيمة 5.7 مليون دولار، سوريا بقيمة 5.6 مليون دولار، المغرب 5.5 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 5.4 مليون دولار، وهو ما يوضح نجاح جهود المجلس بالتنسيق مع كل الجهات المعنية فى تنويع الأسواق التصديرية التى شملت العديد من الدول العربية والافريقية وأمريكا ودول الاتحاد الأوروبى وباقى دول العالم بإجمالى 113 دولة تم التصدير إليها فى فبراير 2018.

واوضح برزي أن إجمالى الصادرات المصرية من الاغذية المصنعة لشهرى يناير وفبراير من عام 2018 حوالى 447 مليون دولار أمريكى بنسبة زيادة قدرها 9% عن صادرات نفس الفترة من عام 2017 والتى كانت قد بلغت 410 ملايين دولار أمريكى.